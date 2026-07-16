UP News : उत्तर प्रदेश के इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जरजिस अंसारी का एक कथित बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. झारखंड में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके बयान को लेकर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है.

वायरल वीडियो में मौलाना जरजिस अंसारी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भगवान श्रीकृष्ण भी पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. उनके इस कथित दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कई लोगों ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए बयान की आलोचना की है.

मौलाना ने गीता के श्लोक का किया जिक्र

अपने संबोधन के दौरान मौलाना ने अपने दावे के समर्थन में श्रीमद्भगवद्गीता का भी उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि उनकी बात को समझने के लिए गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक को देखा जा सकता है. हालांकि, धार्मिक विषयों के जानकारों का कहना है कि उक्त श्लोक आत्मसंयम और योग साधना से संबंधित है और उसकी ऐसी व्याख्या प्रचलित धार्मिक संदर्भों से मेल नहीं खाती.

पूरे बयान की चर्चा और बढ़ गई

बयान के वायरल होने के बाद विभिन्न हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई है. कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए विरोध दर्ज कराया है. सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

अपने भाषण के दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उल्लेख किया, जिसके बाद उनके पूरे बयान की चर्चा और बढ़ गई है. फिलहाल, यह मामला धार्मिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है और वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है.

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