Uttarakhandमौसम

मानसून अलर्ट पर उत्तराखंड, कंट्रोल रूम से CM धामी ने परखी राहत-बचाव की तैयारी, आपदा से निपटने की मेगा रिहर्सल

Karan Panchal2 July 2026 - 5:41 PM
2 minutes read
Uttarakhand Monsoon
मानसून अलर्ट पर उत्तराखंड, कंट्रोल रूम से CM धामी ने परखी राहत-बचाव की तैयारी, आपदा से निपटने की मेगा रिहर्सल

Uttarakhand Monsoon : मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गुरुवार को प्रदेश के सभी 13 जिलों में 60 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और सड़क बाधित होने जैसी काल्पनिक परिस्थितियां बनाकर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया।

इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के कंट्रोल रूम से पूरी मॉक ड्रिल की निगरानी की। उन्होंने आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में सभी विभाग तुरंत समन्वय के साथ तेज कार्रवाई करें।

जान-माल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण मानसून में भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा रहता है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान-माल की सुरक्षा है। उन्होंने बताया कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार रणनीति तैयार की गई है और मौसम विभाग की चेतावनियों के आधार पर चारधाम यात्रियों और पर्यटकों को समय पर अलर्ट भेजे जाएंगे।

सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास

मॉक ड्रिल के दौरान अलग-अलग जिलों में कई काल्पनिक घटनाएं तैयार की गईं। लंबीधार-किमाड़ी मार्ग पर भूस्खलन से बस दबने और वाहन खाई में गिरने की स्थिति बनाकर रेस्क्यू अभ्यास किया गया, जिसमें एसडीआरएफ और पुलिस टीमों ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया।

मेडिकल सहायता देने का हुआ अभ्यास

चकराता-त्यूनी मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद होने और वाहनों के फंसने की स्थिति में राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। वहीं ऋषिकेश के गौहरी माफी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनाकर लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविर लगाने और मेडिकल सहायता देने का अभ्यास हुआ।

हरिद्वार, बागेश्वर और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भी बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने जैसी परिस्थितियों पर रेस्क्यू ड्रिल की गई। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और अन्य विभागों ने मिलकर राहत कार्यों का अभ्यास किया।

राहत कार्यों को और अधिक तेज एंव प्रभावी

पूरे अभ्यास के दौरान जिला नियंत्रण कक्षों से हर गतिविधि की निगरानी की गई और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय व प्रतिक्रिया समय का मूल्यांकन किया गया, ताकि वास्तविक आपदा के समय राहत कार्यों को और अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें- E20 बनाम आम जनता: माइलेज 30% तक कम होने का दावा, आखिर क्या है माजरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 July 2026 - 5:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

2 July 2026 - 9:14 AM
Photo of बारिश का बड़ा खेल शुरू! कहीं राहत तो कहीं आफत… मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, कई राज्यों में अलर्ट जारी

बारिश का बड़ा खेल शुरू! कहीं राहत तो कहीं आफत… मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, कई राज्यों में अलर्ट जारी

1 July 2026 - 8:06 AM
Photo of दिल्ली-यूपी और बिहार में आज होगी बारिश या नहीं? IMD ने जारी किया अपडेट

दिल्ली-यूपी और बिहार में आज होगी बारिश या नहीं? IMD ने जारी किया अपडेट

29 June 2026 - 7:26 AM
Photo of फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

28 June 2026 - 7:23 PM
Photo of गुरुद्वारे में अचानक हंगामा! निहंग बाबा पर हमले की कोशिश से मचा बवाल, डिटेल में पढ़ें

गुरुद्वारे में अचानक हंगामा! निहंग बाबा पर हमले की कोशिश से मचा बवाल, डिटेल में पढ़ें

28 June 2026 - 5:02 PM
Photo of IMD का बड़ा अलर्ट, 19 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का खतरा, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

IMD का बड़ा अलर्ट, 19 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का खतरा, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

28 June 2026 - 9:44 AM
Photo of दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ठंडी हवाओं से मिली गर्मी से राहत, गिरा तापमान

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ठंडी हवाओं से मिली गर्मी से राहत, गिरा तापमान

26 June 2026 - 7:42 AM
Photo of पंजाब से देहरादून निहंग सिखों का कूच, कर्णप्रयाग विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात

पंजाब से देहरादून निहंग सिखों का कूच, कर्णप्रयाग विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात

25 June 2026 - 5:19 PM
Photo of UP में मौसम का बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट, जल्द दस्तक देगा मानसून

UP में मौसम का बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट, जल्द दस्तक देगा मानसून

25 June 2026 - 7:38 AM
Photo of मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, IMD अलर्ट जारी

मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, IMD अलर्ट जारी

24 June 2026 - 1:17 PM
Back to top button