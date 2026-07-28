Delhi-NCR Weather : मंगलवार की सुबह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई इलाकों में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत महसूस हुई।

सुबह से कई इलाकों में हुई बारिश

राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के कारण वातावरण ठंडा हो गया और लोगों ने दिन की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ की।

सोमवार से ही बना हुआ था बारिश का दौर

इससे पहले सोमवार दोपहर को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। देर शाम और रात के समय भी कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे मौसम लगातार बदलता रहा।

तापमान में गिरावट, उमस से मिली राहत

लगातार हो रही बारिश की वजह से हवा में ठंडक बढ़ी और तापमान में कमी दर्ज की गई। नमी के बावजूद तेज धूप नहीं निकलने से उमस का असर कम रहा और लोगों ने राहत की सांस ली।

मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों ने ली राहत की सांस

बारिश के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों का मौसम काफी सुहावना हो गया। सुबह घर से निकलने वाले लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट की तुलना में अधिक आरामदायक मौसम मिला, जिससे दैनिक गतिविधियों के दौरान भी राहत महसूस की गई।

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