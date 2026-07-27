Bihar News : बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 के इस्तेमाल के राहुल गांधी के दावे को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयान को भ्रामक और गैर-जिम्मेदाराना बताया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस तरह के दावों से लोगों के बीच भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।

भाजपा ने बयान को बताया झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण

सत्तारूढ़ दल ने राहुल गांधी के आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को बिना तथ्यों के ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। भाजपा ने मांग की कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए देश से माफी मांगें।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए थे आरोप

दरअसल, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया था कि बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी ने कथित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कदम उठाने की मांग की थी।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा इस तरह की बातें करना बेहद शर्मनाक है। पात्रा ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 इस्तेमाल किए जाने का दावा पूरी तरह निंदनीय है और ऐसे आरोप देश में गलत जानकारी फैलाने का काम करते हैं।

AK-47 शब्द को लेकर उठाए सवाल

संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या देश में कभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया है? उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के इस तरह का दावा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा नेता ने दोहराया कि राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा का आरोप- माहौल बिगाड़ने की कोशिश

पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुद्दों का समाधान निकालने के बजाय विरोध और आक्रोश का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं के जरिए देश में डर, अव्यवस्था और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई का उठाया मुद्दा

वहीं, कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने NEET परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हुए आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की।

बयानबाजी के बीच बढ़ा राजनीतिक टकराव

AK-47 के इस्तेमाल के दावे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। जहां भाजपा इसे झूठा प्रचार बता रही है, वहीं कांग्रेस छात्रों के मुद्दों और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। मामले को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें – ट्रॉनिका सिटी में सनसनी: बंद मकान से मां-बेटी के शव बरामद, हत्या की आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप