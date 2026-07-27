Punjabराज्य

बेटियों के विवाह के लिए मान सरकार की बड़ी पहल, ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत ₹28.01 करोड़ जारी

Shanti Kumari27 July 2026 - 12:16 PM
2 minutes read
Dr. Baljeet Kaur

Ashirwad Yojana : जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ‘आशीर्वाद योजना’ के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 5,492 लाभार्थियों के लिए ₹28.01 करोड़ की राशि जारी की है।

डॉ. बलजीत कौर ने दी योजना की जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के 19 जिलों के पात्र लाभार्थियों के लिए यह वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर सकें।

19 जिलों के लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर, संगरूर और मालेरकोटला जिलों के लाभार्थियों को इस नई जारी की गई सहायता राशि का लाभ मिलेगा।

जिला-वार लाभार्थियों के आंकड़े जारी

जिला-वार आंकड़ों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस राशि से फाजिल्का के 882, पटियाला के 611, फिरोजपुर के 604, लुधियाना के 403, मोगा के 400, श्री मुक्तसर साहिब के 384, होशियारपुर के 333, गुरदासपुर के 297, बरनाला के 288 तथा एस.बी.एस. नगर के 219 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य जिलों के पात्र परिवारों को भी मिलेगा लाभ

इसी प्रकार बठिंडा के 163, फतेहगढ़ साहिब के 160, संगरूर के 160, एस.ए.एस. नगर के 114, जालंधर के 114, रूपनगर के 104, फरीदकोट के 103, मालेरकोटला के 95 तथा पठानकोट के 58 अनुसूचित जाति लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के लिए पात्रता और ₹51,000 की सहायता

योजना की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रहा हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹32,790 से कम हो। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।

DBT के जरिए सीधे खातों में पहुंचेगी सहायता राशि

उन्होंने आगे बताया कि पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पारदर्शी एवं जनहितैषी पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और राज्य में सामाजिक न्याय को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें – हरियाणा में पेपर लीक को लेकर घमासान, सोशल मीडिया पर AAP और BJP आमने-सामने

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 July 2026 - 12:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हरियाणा में पेपर लीक को लेकर घमासान, सोशल मीडिया पर AAP और BJP आमने-सामने

हरियाणा में पेपर लीक को लेकर घमासान, सोशल मीडिया पर AAP और BJP आमने-सामने

27 July 2026 - 11:56 AM
Photo of CM भगवंत मान ने 527 वीर जवानों को किया नमन, शहीद परिवारों के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

CM भगवंत मान ने 527 वीर जवानों को किया नमन, शहीद परिवारों के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

27 July 2026 - 10:35 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 187वां दिन: पंजाब पुलिस ने 532 स्थानों पर छापेमारी कर 353 लोगों को गिरफ्तार किया

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 187वां दिन: पंजाब पुलिस ने 532 स्थानों पर छापेमारी कर 353 लोगों को गिरफ्तार किया

27 July 2026 - 10:06 AM
Photo of पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जालंधर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव IED के साथ गिरफ्तार

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जालंधर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव IED के साथ गिरफ्तार

27 July 2026 - 9:44 AM
Photo of 100 से ज्यादा छात्र अब भी जेल में, AISA की नेहा बोलीं- जल्द रिहा करें, वरना होगा बड़ा आंदोलन

100 से ज्यादा छात्र अब भी जेल में, AISA की नेहा बोलीं- जल्द रिहा करें, वरना होगा बड़ा आंदोलन

27 July 2026 - 8:13 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नकल की कोशिश करने वालों को भी पहले ही पकड़ लिया गया

सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नकल की कोशिश करने वालों को भी पहले ही पकड़ लिया गया

26 July 2026 - 7:03 PM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम योगी का संदेश, बोले- शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपका योगदान प्रेरणादायी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम योगी का संदेश, बोले- शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपका योगदान प्रेरणादायी

26 July 2026 - 1:54 PM
Photo of Operations Nomad Hunt : पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंडोनेशिया से भगोड़े गैंगस्टर की हुई वापसी

Operations Nomad Hunt : पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंडोनेशिया से भगोड़े गैंगस्टर की हुई वापसी

26 July 2026 - 1:11 PM
Photo of गैंगस्टरों पर वार का 186वां दिन, पंजाब पुलिस ने 583 स्थानों पर छापेमारी की, 353 गिरफ्तार

गैंगस्टरों पर वार का 186वां दिन, पंजाब पुलिस ने 583 स्थानों पर छापेमारी की, 353 गिरफ्तार

26 July 2026 - 12:28 PM
Photo of मालवा में अत्याधुनिक अस्पताल का सीएम मान ने किया उद्घाटन, गंभीर बीमारियों के इलाज का केंद्र बनने के लिए तैयार

मालवा में अत्याधुनिक अस्पताल का सीएम मान ने किया उद्घाटन, गंभीर बीमारियों के इलाज का केंद्र बनने के लिए तैयार

26 July 2026 - 12:00 PM
Back to top button