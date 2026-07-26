Punjab

गैंगस्टरों पर वार का 186वां दिन, पंजाब पुलिस ने 583 स्थानों पर छापेमारी की, 353 गिरफ्तार

Karan Panchal26 July 2026 - 12:28 PM
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Gangstran te Vaar
गैंगस्टरों पर वार का 186वां दिन, पंजाब पुलिस ने 583 स्थानों पर छापेमारी की, 353 गिरफ्तार

Gangstran te Vaar : ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 186वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 583 ठिकानों पर छापेमारी की।

‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

गिरफ्तारियों की संख्या 52,895 हो गई

अभियान के 186वें दिन पुलिस टीमों ने तीन हथियारों सहित 353 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 52,895 हो गई है। इसके अतिरिक्त 244 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 13 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से गैंगस्टरों के बारे में सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

हेरोइन, भुक्की, नशीली गोलियां समेत ड्रग मनी बरामद

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 511वें दिन भी जारी रखा। इसके तहत आज 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 481 ग्राम हेरोइन, 40 किलोग्राम भुक्की, 567 नशीली गोलियां तथा 1,040 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, केवल 511 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,485 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 11 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया।

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा, जानिए कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां और विवाद

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Karan Panchal26 July 2026 - 12:28 PM
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