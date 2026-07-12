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जानिए Hazard Light का क्या काम है, कब और कैसे करें इसका इस्तेमाल, ज्यादातर लोग नहीं जानते सही तरीका

Karan Panchal12 July 2026 - 6:14 PM
1 minute read
Hazard Light Use
जानिए Hazard Light का क्या काम है, कब और कैसे करें इसका इस्तेमाल, ज्यादातर लोग नहीं जानते सही तरीका

Hazard Light Use : कार में एक खास बटन होता है, जिस पर लाल रंग का त्रिकोण बना होता है। इसे हैजर्ड लाइट या वार्निंग लाइट कहा जाता है। इस बटन को दबाने पर गाड़ी के आगे और पीछे के सभी इंडिकेटर एक साथ चमकने लगते हैं। इसका उद्देश्य सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों को यह संकेत देना होता है कि आपकी गाड़ी किसी असामान्य या आपात स्थिति में है।

भारत में कई लोग हैजर्ड लाइट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

हैजर्ड लाइट तुरंत चालू कर देनी चाहिए

यदि आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं और किसी कारण से आपकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है, जैसे वाहन खराब हो जाना, टायर पंचर हो जाना या कोई तकनीकी समस्या आ जाना, तो हैजर्ड लाइट तुरंत चालू कर देनी चाहिए। इससे पीछे से आने वाले वाहन चालकों को पहले से पता चल जाता है कि आगे कोई वाहन खड़ा है और वे समय रहते सावधानी बरत सकते हैं।

सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण

इसी तरह, अगर आपको रात के समय अंधेरी सड़क पर, हाईवे के किनारे या किसी मोड़ के पास गाड़ी रोकनी पड़े, तो भी हैजर्ड लाइट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार के झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा, ई-20 पेट्रोल से खराब हो रहीं गाड़ियां- केजरीवाल

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Karan Panchal12 July 2026 - 6:14 PM
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