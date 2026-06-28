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सिर्फ 6 लाख में ये CNG कारें दे रही हैं जबरदस्त माइलेज और फीचर्स! जानकर चौंक जाएंगे

Karan Panchal28 June 2026 - 4:14 PM
1 minute read
Budget Cars India
सिर्फ 6 लाख में ये CNG कारें दे रही हैं जबरदस्त माइलेज और फीचर्स! जानकर चौंक जाएंगे

Budget Cars India : अगर आप कम बजट में CNG कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो भारत में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। ये कारें खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो रोजाना ज्यादा सफर करते हैं और ईंधन खर्च कम रखना चाहते हैं।

Maruti Suzuki Celerio CNG एक किफायती विकल्प है, जो छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें 998cc का 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG मोड में अच्छी पावर और करीब 34.43 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देता है। इसमें बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स जैसे पावर विंडो, एसी, सेंट्रल लॉकिंग और सेफ्टी के लिए एयरबैग्स व ABS दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹5.97 लाख है।

Tata Punch CNG उन लोगों के लिए है जो SUV जैसा मजबूत लुक और बेहतर सेफ्टी चाहते हैं। इसमें 1199cc इंजन मिलता है, जो लगभग 26.99 किमी/किलोग्राम का माइलेज देता है। इसका बूट स्पेस भी अच्छा है और इसमें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग्स (टॉप मॉडल) और टचस्क्रीन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत करीब ₹6.74 लाख से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Fronx CNG एक प्रीमियम और स्टाइलिश क्रॉसओवर है। इसमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है जो बेहतर पावर और लगभग 28.51 किमी/किलोग्राम माइलेज देता है। इसमें टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, ESP और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इसकी कीमत करीब ₹7.86 लाख से शुरू होती है।

Hyundai Aura CNG एक आरामदायक सेडान कार है, जो परिवार के लिए बेहतर विकल्प है। इसमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है और यह लगभग 28.4 किमी/किलोग्राम माइलेज देती है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, टचस्क्रीन, रियर AC वेंट और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹6.90 लाख है।

कुल मिलाकर, ये सभी कारें अलग-अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से अच्छे विकल्प हैं। माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी के आधार पर खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें- आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

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Karan Panchal28 June 2026 - 4:14 PM
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