आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

IND vs IRE : भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पहले टी20 में हार के बाद टीम 0-1 से पीछे चल रही है। ऐसे में यह मुकाबला सीरीज में वापसी और सम्मान बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है।

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं

पहले मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर काफी चर्चा हुई थी। 15 साल के वैभव ने IPL और इंडिया ए में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके चलते फैंस उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखने को मिली।

प्रिंस यादव को टी20 डेब्यू का मौका

इस बीच पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बदलावों का सुझाव दिया है। उनके अनुसार, प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर कर उनकी जगह प्रिंस यादव को टी20 डेब्यू का मौका दिया जाना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने कहा कि कृष्णा का हालिया प्रदर्शन और इकॉनमी चिंता का विषय रहा है।

गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती

इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की जगह एक विशेषज्ञ गेंदबाज को शामिल करने की बात कही है। उनके सुझाव में रवि बिश्नोई को टीम में लाने की वकालत भी शामिल है, जिससे गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिल सके।

गेंद और बल्ले दोनों से योगदान

आकाश चोपड़ा ने यह भी संकेत दिया कि अगर टीम को निचले क्रम में बल्लेबाजी की गहराई चाहिए तो सुयश शेडगे जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते हैं।

इस प्रकार है संभावित प्लेइंग इलेवन

संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम किन बदलावों के साथ मैदान में उतरती है और क्या वह सीरीज में वापसी कर पाती है या नहीं।

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