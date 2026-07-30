विदेश

ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, ट्रंप की धमकी के बाद बरसी मिसाइलें

Ajay Yadav30 July 2026 - 10:03 AM
2 minutes read
US Attack on Iran :
ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, ट्रंप की धमकी के बाद बरसी मिसाइलें

US Attack on Iran : मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान पर जोरदार जवाबी हमला किया है. यह हमला करीब एक हफ्ते बाद ईरान की धरती पर किया गया है. अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी थीं. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह सैन्य कार्रवाई रात 8 बजे (0000 GMT) शुरू हुई. सेना ने इसे मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले की कोशिश का “जबरदस्त जवाब” बताया है. वहीं, न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप और अबादान शहर के आसपास विस्फोट और हमलों की खबर दी है.

ट्रंप ने क्या कहा था?

बता दें कि हमले से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा था, “हम उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं क्योंकि अब हमारी बारी है. उन्हें पता है कि ऐसा होने वाला है.”

मंगलवार रात ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने इनमें से पांच मिसाइलों को मार गिराया.

इस घटनाक्रम को इसलिए भी अलग माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहा है. लेकिन इस बार पहले मिसाइल दागने का आरोप ईरान पर लगा, जिसके बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की.

इराक में भी हुई कार्रवाई

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी बताया कि उसने सऊदी अरब की सेना के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के खिलाफ कार्रवाई की है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को हुए इन हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चार सदस्यों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है.

ये भी पढ़ें- E20 Fuel पर छिड़ा बवाल, बड़े आंदोलन की तैयारी में टैक्सी यूनियन, 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी

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Ajay Yadav30 July 2026 - 10:03 AM
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