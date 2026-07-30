Delhi NCRमौसम

दिल्ली में आज झमाझम बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Ajay Yadav30 July 2026 - 9:34 AM
1 minute read
Delhi Weather Today :
दिल्ली में आज झमाझम बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Delhi Weather Today : दिल्ली-NCR में बारिश के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है, हालांकि दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर रही है. बुधवार को राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार, 30 जुलाई के लिए मौसम का नया पूर्वानुमान जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है. रात के समय भी हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

तापमान और नमी का क्या रहेगा हाल?

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. इस दौरान हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 67 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया.

पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई. दक्षिण-पूर्व दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

अगले कुछ दिनों के लिए क्या है पूर्वानुमान?

IMD के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 3 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में बारिश और बादलों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- E20 Fuel पर छिड़ा बवाल, बड़े आंदोलन की तैयारी में टैक्सी यूनियन, 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 July 2026 - 9:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of देशभर में मानसून का रौद्र रुप, लैंडस्लाइड के चलते चार धाम यात्रा रोकी गई, छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की मौत

देशभर में मानसून का रौद्र रुप, लैंडस्लाइड के चलते चार धाम यात्रा रोकी गई, छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की मौत

29 July 2026 - 5:38 PM
Photo of UP के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का ताजा अपडेट

UP के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का ताजा अपडेट

29 July 2026 - 9:41 AM
Photo of जंतर मंतर के प्रदर्शन से घर लौट रहे दो बच्चों के साथ मारपीट करने वाले सत्यम पंडित को गिरफ्तार करे पुलिस- सौरभ भारद्वाज

जंतर मंतर के प्रदर्शन से घर लौट रहे दो बच्चों के साथ मारपीट करने वाले सत्यम पंडित को गिरफ्तार करे पुलिस- सौरभ भारद्वाज

28 July 2026 - 7:26 PM
Photo of देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, हिमाचल-उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात गंभीर

देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, हिमाचल-उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात गंभीर

28 July 2026 - 3:40 PM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मिली लोगों की राहत

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मिली लोगों की राहत

28 July 2026 - 9:07 AM
Photo of एक अगस्त को दिल्ली में ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20’ का आयोजन करेगी आम आदमी पार्टी- केजरीवाल

एक अगस्त को दिल्ली में ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20’ का आयोजन करेगी आम आदमी पार्टी- केजरीवाल

27 July 2026 - 6:29 PM
Photo of E20 मुद्दे पर केजरीवाल का नया अभियान, दिल्ली में करेंगे ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’

E20 मुद्दे पर केजरीवाल का नया अभियान, दिल्ली में करेंगे ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’

27 July 2026 - 3:51 PM
Photo of एंटी पेपर लीक बिल पर रामगोपाल यादव ने ऐसा क्या कहा कि छिड़ गई चर्चा?

एंटी पेपर लीक बिल पर रामगोपाल यादव ने ऐसा क्या कहा कि छिड़ गई चर्चा?

27 July 2026 - 11:47 AM
Photo of जंतर-मंतर प्रदर्शन में चली थी पेलेट गन? राहुल गांधी के सवालों के बाद जांच तेज

जंतर-मंतर प्रदर्शन में चली थी पेलेट गन? राहुल गांधी के सवालों के बाद जांच तेज

27 July 2026 - 11:08 AM
Photo of दिल्ली-NCR में आज भी उमस से नहीं मिलेगी राहत, अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में आज भी उमस से नहीं मिलेगी राहत, अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

27 July 2026 - 7:30 AM
Back to top button