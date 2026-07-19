Electric Buggy : कम दूरी के सफर को आरामदायक और खास बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप Amble ने एक नई तरह की इलेक्ट्रिक बग्गी पेश की है। कंपनी ने इसे Amble One नाम दिया है। यह वाहन पारंपरिक गोल्फ कार्ट से अलग है, क्योंकि इसका डिजाइन लग्जरी कार जैसा है और इसे खास तौर पर प्राइवेट एस्टेट्स, हॉलिडे रिसॉर्ट्स, छोटे गांवों और ऐसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है जहां बड़ी कारों का इस्तेमाल मुश्किल होता है।

Amble One को बनाने वाली टीम में ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी जगत के अनुभवी लोग शामिल हैं। स्टार्टअप के सह-संस्थापक जूलियन होएनिग पहले ऑडी और ऐपल के डिजाइन प्रोजेक्ट्स से जुड़े रह चुके हैं। उन्होंने ऑडी R8 और Q3 जैसी कारों के डिजाइन पर काम किया है, वहीं ऐपल के विजन प्रो और कार प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा टीम में होटल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक साइकल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

बिना स्क्रीन वाला खास डिजाइन

Amble One का डिजाइन इसे बाकी इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग बनाता है। कंपनी ने इसमें न तो दरवाजे दिए हैं और न ही टचस्क्रीन। इसका उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखकर सफर और आसपास के माहौल का आनंद लेने का मौका देना है।

इसका केबिन बेहद सिंपल और प्रीमियम रखा गया है। वाहन को मजबूत एल्यूमिनियम फ्रेम पर तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक टचस्क्रीन की जगह आसान इस्तेमाल वाले फिजिकल कंट्रोल बटन दिए गए हैं।

बैटरी और परफॉर्मेंस

छोटे आकार के बावजूद Amble One के फीचर्स काफी दमदार हैं। इसमें 12kWh की लिथियम-आयन बैटरी और 15kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यह इलेक्ट्रिक बग्गी करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है।

कंपनी के मुताबिक, फुल चार्ज होने पर यह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसे सामान्य 220/230 वोल्ट के घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है और पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे का समय लगता है।

खराब रास्तों पर भी बेहतर नियंत्रण

Amble One का वजन करीब 450 किलोग्राम है। इसमें उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और 28 इंच के बड़े पहिए लगाए गए हैं। यही फीचर्स इसे सामान्य गोल्फ कार्ट की तुलना में ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाते हैं।

कंपनी का कहना है कि यह वाहन केवल रिसॉर्ट या निजी जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के लिए भी मंजूरी मिली है। यूरोप में इसे L7e कैटेगरी और अमेरिका में लो-स्पीड व्हीकल (LSV) के रूप में मान्यता मिली है।

2028 से शुरू होगी डिलीवरी

Amble One की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी के अनुसार इसकी डिलीवरी साल 2028 से शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआती कीमत करीब 20,000 यूरो रखी गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 22 लाख रुपये के बराबर है। Amble One उन लोगों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है, जो छोटी दूरी के सफर के लिए सामान्य वाहनों की जगह एक प्रीमियम, पर्यावरण अनुकूल और मजेदार इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलाश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें- टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरे के लिए हुई रवाना, लक्ष्मण संभालेंगे टीम की कमान, श्रेयस अय्यर के सामने बड़ी चुनौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप