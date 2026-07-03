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Monsoon 2026 : लैंडस्लाइड से 49 सड़कें प्रभावित, कई गाड़ियां मलबे में दबी, लखनऊ में घरों में पानी घुसा

Karan Panchal3 July 2026 - 1:12 PM
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Monsoon 2026
Monsoon 2026 : लैंडस्लाइड से 49 सड़कें प्रभावित, कई गाड़ियां मलबे में दबी, लखनऊ में घरों में पानी घुसा

Monsoon 2026 : देशभर में मानसून का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुए है। जिनसे राज्यों की रफ्तार थम गई है। हिमाचल के किन्नोर में भारी बारिश के कारण दो गाड़ियां मलबे में दब गई। 49 सड़के भी बंद हैं। जिससे आवाजाही पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

केदारनाथ यात्रा पर लगाई गई रोक

बारिश के कहर से जमीनी इलाके भी महफूज़ नही रहे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 5 शहरों में भारी बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया। कई गाड़ियां तो चलते चलते बंद हो गई। रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है।

भारी बारिश के कारण मंदिर डूब गए

वहीं मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह छाया हुआ है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का वॉटर लेवल बढ़ने से राम घाट के पास मंदिर डूब गए। 2 दिनों से जयपुर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारां, कोटा और झालावाड़ के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

4 जुलाई को इन राज्यों में बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 4 जुलाई को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में 50–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है।

सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना

5 जुलाई को भी कई राज्यों में मौसम का असर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक के समुद्री इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें- ’चिट्टा’ के खिलाफ चॉक: पंजाब की कक्षाएं ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ का अग्रिम मोर्चा बनीं

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Karan Panchal3 July 2026 - 1:12 PM
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