ऑटो

E20 पेट्रोल, फ्लेक्स फ्यूल या EV कार? नई गाड़ी खरीदने से पहले जानें किसमें है ज्यादा फायदा

Karan Panchal23 July 2026 - 7:41 PM
3 minutes read
Auto News
E20 पेट्रोल, फ्लेक्स फ्यूल या EV कार? नई गाड़ी खरीदने से पहले जानें किसमें है ज्यादा फायदा

Auto News : भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदल रहा है। सरकार ने देश में E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल को लागू कर दिया है। अब ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर यही ईंधन उपलब्ध है। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए E85 पेट्रोल भी लाया गया है, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है।

E20 पेट्रोल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कई ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि नई कार खरीदते समय पेट्रोल कार लें, फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का विकल्प चुनें। लोगों को यह चिंता भी है कि इथेनॉल मिले पेट्रोल से उनकी गाड़ी के इंजन पर असर पड़ेगा या नहीं।

तीनों विकल्पों में खर्च का अंतर

अगर कोई व्यक्ति साल में करीब 15 हजार किलोमीटर गाड़ी चलाता है और कार को 5 साल तक इस्तेमाल करता है, तो अलग-अलग विकल्पों का खर्च कुछ इस तरह हो सकता है।

पेट्रोल कार- शुरुआती कीमत कम, लेकिन ईंधन खर्च ज्यादा

मारुति सुजुकी वैगनआर जैसी पेट्रोल कार की कीमत करीब 5.96 लाख रुपये है। इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 4.49 रुपये प्रति किलोमीटर आती है। 15 हजार किलोमीटर सालाना चलाने पर पेट्रोल खर्च करीब 67,350 रुपये सालाना होगा। 5 साल में ईंधन पर लगभग 3.36 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, मेंटेनेंस पर करीब 75 हजार रुपये का खर्च आ सकता है।

इस हिसाब से 5 साल में कार की कुल लागत करीब 10.08 लाख रुपये बैठती है। कम कीमत और देशभर में पेट्रोल पंपों की आसान उपलब्धता के कारण पेट्रोल कार अभी भी आम ग्राहकों के लिए सबसे आसान विकल्प बनी हुई है।

EV कार: चलाने का खर्च सबसे कम

टाटा टियागो EV जैसी इलेक्ट्रिक कार की कीमत करीब 9.49 लाख रुपये है। इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 1.12 रुपये प्रति किलोमीटर आती है। एक साल में इसे चलाने का खर्च करीब 18,900 रुपये और 5 साल में लगभग 95 हजार रुपये तक हो सकता है। मेंटेनेंस खर्च करीब 77,500 रुपये माना गया है।

हालांकि EV की शुरुआती कीमत पेट्रोल कार से ज्यादा होती है, लेकिन चार्जिंग पर खर्च काफी कम आता है। 5 साल में इसका कुल खर्च करीब 11.21 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। भविष्य में बैटरी की कीमत कम होने पर EV और सस्ती साबित हो सकती है।

फ्लेक्स फ्यूल कार: विकल्प नया, लेकिन खर्च ज्यादा

मारुति सुजुकी की फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर की कीमत करीब 7.23 लाख रुपये है। इसमें E85 ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार की रनिंग कॉस्ट करीब 4.86 रुपये प्रति किलोमीटर आती है। 5 साल में ईंधन खर्च लगभग 3.65 लाख रुपये और मेंटेनेंस पर करीब 93 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर 5 साल में इसका खर्च करीब 11.82 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जो पेट्रोल कार और EV दोनों से ज्यादा है।

फ्लेक्स फ्यूल कारों में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण और तेल आयात कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इनका माइलेज पेट्रोल कारों की तुलना में कम हो सकता है। कम माइलेज के कारण ज्यादा बार ईंधन भरवाना पड़ता है।

E85 फ्लेक्स फ्यूल कारों के सामने चुनौतियां

फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को लेकर अभी कुछ चुनौतियां भी हैं-

कम माइलेज: भारतीय ग्राहकों के लिए माइलेज सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें फ्लेक्स फ्यूल कारें पीछे रह सकती हैं।
कम मॉडल उपलब्ध: अभी बाजार में E85 ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के विकल्प बहुत सीमित हैं।
इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर: पूरे देश में इसका नेटवर्क मजबूत होने में कई साल लग सकते हैं।
EV को माना जा रहा भविष्य का विकल्प

सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदूषण कम करने और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

EV की सबसे बड़ी खासियत कम रनिंग कॉस्ट और कम प्रदूषण है। हालांकि, इसके लिए देशभर में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल पेट्रोल कार कम बजट वाले ग्राहकों के लिए आसान विकल्प है, फ्लेक्स फ्यूल तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, जबकि EV को लंबी अवधि के लिए भविष्य की तकनीक माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें- Delhi Protest : PM मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, कनॉट प्लेस में बाजार बंद रखने की अपील

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 July 2026 - 7:41 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of Triumph की लिमिटेड एडिशन बाइक लॉन्च के लिए तैयार, 21 लाख रुपये कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Triumph की लिमिटेड एडिशन बाइक लॉन्च के लिए तैयार, 21 लाख रुपये कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

16 July 2026 - 3:17 PM
Photo of जानिए Hazard Light का क्या काम है, कब और कैसे करें इसका इस्तेमाल, ज्यादातर लोग नहीं जानते सही तरीका

जानिए Hazard Light का क्या काम है, कब और कैसे करें इसका इस्तेमाल, ज्यादातर लोग नहीं जानते सही तरीका

12 July 2026 - 6:14 PM
Photo of Renault Duster खरीदने का प्लान? 2 लाख डाउन पेमेंट पर जानें कितनी बनेगी EMI और कितना देना होगा लोन

Renault Duster खरीदने का प्लान? 2 लाख डाउन पेमेंट पर जानें कितनी बनेगी EMI और कितना देना होगा लोन

9 July 2026 - 6:33 PM
Photo of Tata Sierra पर पहली बार आया धमाकेदार ऑफर, खरीदने से पहले जान लें पूरा फायदा

Tata Sierra पर पहली बार आया धमाकेदार ऑफर, खरीदने से पहले जान लें पूरा फायदा

5 July 2026 - 6:01 PM
Photo of ई-रिक्शा को मोबाइल से बंद करने के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से हटाए गए दो ऐप

ई-रिक्शा को मोबाइल से बंद करने के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से हटाए गए दो ऐप

3 July 2026 - 2:12 PM
Photo of E20 बनाम आम जनता: माइलेज 30% तक कम होने का दावा, आखिर क्या है माजरा

E20 बनाम आम जनता: माइलेज 30% तक कम होने का दावा, आखिर क्या है माजरा

2 July 2026 - 4:41 PM
Photo of दिल्ली EV पॉलिसी से Tata Sierra EV की कीमत में राहत, जानें नई ऑन-रोड प्राइस

दिल्ली EV पॉलिसी से Tata Sierra EV की कीमत में राहत, जानें नई ऑन-रोड प्राइस

1 July 2026 - 2:46 PM
Photo of सिर्फ 6 लाख में ये CNG कारें दे रही हैं जबरदस्त माइलेज और फीचर्स! जानकर चौंक जाएंगे

सिर्फ 6 लाख में ये CNG कारें दे रही हैं जबरदस्त माइलेज और फीचर्स! जानकर चौंक जाएंगे

28 June 2026 - 4:14 PM
Photo of Land Rover क्लासिक ने पेश किया खास एडिशन डिफेंडर V8, बदलने वाला रंग बना आकर्षण का केंद्र

Land Rover क्लासिक ने पेश किया खास एडिशन डिफेंडर V8, बदलने वाला रंग बना आकर्षण का केंद्र

25 June 2026 - 4:16 PM
Photo of Flying Craft : पानी पर नहीं, हवा में दौड़ती नाव! दुनिया का पहला फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट लॉन्च

Flying Craft : पानी पर नहीं, हवा में दौड़ती नाव! दुनिया का पहला फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट लॉन्च

21 June 2026 - 4:16 PM
Back to top button