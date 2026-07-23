Punjab

SIR 2026 : CEO पंजाब द्वारा घर-घर गणना चरण को समय से पहले पूरा करने के लिए EROs का सम्मान

Karan Panchal23 July 2026 - 2:09 PM
2 minutes read
SIR 2026

SIR 2026 : निर्वाचन प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा ने आज निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के घर-घर गणना चरण को निर्धारित समय-सीमा से पहले पूरा करने में उनके असाधारण समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि, निर्वाचन प्रक्रिया में शुद्धता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। गुरविंदर सिंह जौहल के नेतृत्व में धरमकोट विधान सभा क्षेत्र (जिला मोगा), घर-घर गणना अभ्यास को पूरा करने वाला राज्य का पहला क्षेत्र बनकर उभरा। इसके बाद सुनील फोगाट, आई.ए.एस., बलाचौर (जिला एस.बी.एस. नगर); तरसेम चंद, पी.सी.एस., दिर्घबा (जिला संगरूर); गगनदीप, पी.सी.एस., निहाल सिंह वाला (जिला मोगा); अमरीक सिंह सिद्धू, पी.सी.एस., बाघा पुराना (जिला मोगा); सतविंदर पाल रणीके, पी.सी.एस., मोगा (जिला मोगा); इसमत विजय सिंह, पी.सी.एस., धूरी (जिला संगरूर) और विपन भंडारी, पी.सी.एस., बंगा (जिला एस.बी.एस. नगर) शामिल हैं।

सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य

जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओज़, सुपरवाइजरों और बीएलओज़ के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए मित्रा ने कहा कि यह मील का पत्थर उनके सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य को दर्शाता है।

मतदाता सूची बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इस अवसर पर बोलते हुए सी.ई.ओ. ने अधिकारियों की उनके अथक प्रयासों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस चरण का सफलतापूर्वक पूरा होना मजबूत और पूर्णतः डिजिटाइज़्ड मतदाता सूची बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया में उनका विश्वास भी बढ़ा है।

मसौदा मतदाता सूचियों में किए जा सकें शामिल

सी.ई.ओ. ने सभी जिलों से एस.आई.आर.-2026 के आगामी चरणों में इसी प्रकार समर्पण के साथ कार्य करते रहने की अपील की। उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से भी अपील की कि जिन्होंने अभी तक संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को अपने गणना फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं, वे 3 अगस्त (अंतिम तिथि) से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें ताकि उनके नाम 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूचियों में शामिल किए जा सकें।

ये भी पढ़ें- Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 July 2026 - 2:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ई-चालान शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के बड़े कदम- हरपाल सिंह चीमा

सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ई-चालान शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के बड़े कदम- हरपाल सिंह चीमा

23 July 2026 - 5:40 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

भगवंत मान सरकार की ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

23 July 2026 - 3:56 PM
Photo of गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 4,056 महिलाओं को 1.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 4,056 महिलाओं को 1.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

23 July 2026 - 3:04 PM
Photo of सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

23 July 2026 - 2:49 PM
Photo of पंजाब विधानसभा में हरियाली की पहल, स्पीकर संधवां ने लगाए 40 से ज्यादा फलदार पौधे

पंजाब विधानसभा में हरियाली की पहल, स्पीकर संधवां ने लगाए 40 से ज्यादा फलदार पौधे

23 July 2026 - 1:46 PM
Photo of पंजाब में 45 हजार किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और नवीनीकरण, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दिए निर्देश

पंजाब में 45 हजार किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और नवीनीकरण, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दिए निर्देश

23 July 2026 - 1:16 PM
Photo of बागवानी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी- मोहिंदर भगत

बागवानी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी- मोहिंदर भगत

23 July 2026 - 12:57 PM
Photo of Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

23 July 2026 - 12:40 PM
Photo of मोगा के किसानों को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं से बदलेगी 94 गांवों की तस्वीर

मोगा के किसानों को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं से बदलेगी 94 गांवों की तस्वीर

23 July 2026 - 12:01 PM
Photo of पंजाब के सभी सरकारी विभागों में मजबूत होगी डेटा सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री अमन अरोड़ा ने दिए निर्देश

पंजाब के सभी सरकारी विभागों में मजबूत होगी डेटा सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री अमन अरोड़ा ने दिए निर्देश

23 July 2026 - 11:57 AM
Back to top button