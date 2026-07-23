Punjab

पंजाब विधानसभा में हरियाली की पहल, स्पीकर संधवां ने लगाए 40 से ज्यादा फलदार पौधे

Karan Panchal23 July 2026 - 1:46 PM
2 minutes read
Green Punjab
पंजाब विधानसभा में हरियाली की पहल, स्पीकर संधवां ने लगाए 40 से ज्यादा फलदार पौधे

Green Punjab : पर्यावरणीय स्थिरता और हरियाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज पंजाब विधान सभा परिसर में फलदार पौधे लगाए।

इस अवसर पर बोलते हुए स्पीकर संधवां ने बताया कि पंजाब विधान सभा में अब तक 40 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पंजाब को हरा-भरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और पौधे लगाने का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी

स्पीकर संधवां ने कहा, “यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, तो प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी।” उन्होंने वर्तमान समय में नियमित रूप से पौधे लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ‘ग्रीन पंजाब’ बनाने के लिए अब सभी को मिलकर काम करने का समय आ गया है।

स्पीकर ने आगे कहा कि सतत पर्यावरण को बढ़ावा देना समय की प्रमुख आवश्यकता है। आज अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, हम आने वाली पीढ़ियों और सदियों को एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के तहत सुरक्षित रख सकते हैं।

सच्ची दिव्यता करती है प्रकृति में निवास

उन्होंने पंजाब के लोगों से गुरबानी की मुख्य शिक्षाओं और सिख गुरुओं द्वारा दिखाए गए ऐतिहासिक मार्ग से गहरी आध्यात्मिक दिशा लेकर व्यापक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने की पुरजोर अपील की। उन्होंने आगे कहा कि सच्ची दिव्यता प्रकृति में निवास करती है। प्रत्येक मानव, पशु, पौधा और पेड़ सर्वशक्तिमान की जीवंत अभिव्यक्ति है।

तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

राज्य में घटते जा रहे पर्यावरणीय संतुलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पीकर ने बताया कि पंजाब का वन क्षेत्र घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जिसके लिए तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाली और वनस्पति की कमी सामाजिक बुराइयों के बढ़ने से जुड़ी हुई है, जो शांति और समृद्धि को नष्ट करती है। प्रकृति की कद्र और संरक्षण पूरे समुदाय के लिए दिव्य कृपा, समृद्धि और आशीर्वाद सुनिश्चित करता है।

पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

संधवां ने बताया कि हमें छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से दिशा लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने स्वयं बाग़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यदि हम पंजाब को पुनः रंगीन और जीवंत बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले राज्य को हरा-भरा पंजाब बनाना होगा।

प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यता

उन्होंने समस्त पंजाबियों से अपील की, “जहां भी और जब भी अवसर मिले, आओ सभी एकजुट होकर पेड़ लगाएं।” उन्होंने आगे अपील की कि सभी नागरिक प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि पंजाबी सतत पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं, जहां प्रकृति फले-फूलेगी और आने वाली पीढ़ियां पेड़ों के तहत क्षेत्र को बढ़ाकर समृद्ध होंगी।

ये भी पढ़ें- Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 July 2026 - 1:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ई-चालान शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के बड़े कदम- हरपाल सिंह चीमा

सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ई-चालान शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के बड़े कदम- हरपाल सिंह चीमा

23 July 2026 - 5:40 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

भगवंत मान सरकार की ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

23 July 2026 - 3:56 PM
Photo of गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 4,056 महिलाओं को 1.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 4,056 महिलाओं को 1.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

23 July 2026 - 3:04 PM
Photo of सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

23 July 2026 - 2:49 PM
Photo of SIR 2026 : CEO पंजाब द्वारा घर-घर गणना चरण को समय से पहले पूरा करने के लिए EROs का सम्मान

SIR 2026 : CEO पंजाब द्वारा घर-घर गणना चरण को समय से पहले पूरा करने के लिए EROs का सम्मान

23 July 2026 - 2:09 PM
Photo of पंजाब में 45 हजार किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और नवीनीकरण, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दिए निर्देश

पंजाब में 45 हजार किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और नवीनीकरण, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दिए निर्देश

23 July 2026 - 1:16 PM
Photo of बागवानी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी- मोहिंदर भगत

बागवानी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी- मोहिंदर भगत

23 July 2026 - 12:57 PM
Photo of Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

23 July 2026 - 12:40 PM
Photo of मोगा के किसानों को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं से बदलेगी 94 गांवों की तस्वीर

मोगा के किसानों को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं से बदलेगी 94 गांवों की तस्वीर

23 July 2026 - 12:01 PM
Photo of पंजाब के सभी सरकारी विभागों में मजबूत होगी डेटा सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री अमन अरोड़ा ने दिए निर्देश

पंजाब के सभी सरकारी विभागों में मजबूत होगी डेटा सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री अमन अरोड़ा ने दिए निर्देश

23 July 2026 - 11:57 AM
Back to top button