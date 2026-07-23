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सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

Karan Panchal23 July 2026 - 2:49 PM
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Theatre Festival
सुचेतक रंगमंच ने ‘वकत तैनू सलाम है’ नाटक के साथ टैगोर थिएटर में रंग जमाया

Theatre Festival : थिएटर ग्रुप ‘सुचेतक रंगमंच’ द्वारा टैगोर थिएटर, चंडीगढ़ में पंजाबी नाटक ‘वकत तैनू सलाम है’ का मंचन किया गया। नाटक को उसके मजबूत सामाजिक संदेश और मार्मिक अभिनय के लिए दर्शकों ने खूब सराहा। यह नाटक सी.टी. खानोलकर के प्रसिद्ध नाटक का पंजाबी रूपांतरण है।

इस प्रस्तुति के दौरान देश भगत विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. जोरा सिंह और देश भगत विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर डॉ. तजिंदर कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा और बोटैनिक हेल्थकेयर के डॉ. गौरव सोनी, समुदाय के कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अतिथियों के रूप में उपस्थित थे।

अंधविश्वासों से ऊपर उठने का दिया संदेश

बाल मुकंद शर्मा ने नाटक, उसके निर्देशक और कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामाजिक विषय पर आधारित ऐसे नाटक न केवल अंधविश्वासों से ऊपर उठने का संदेश देते हैं, बल्कि जीवन को व्यावहारिक रूप से जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की

अनीता शब्दीश द्वारा निर्देशित और पंजाबी में अनुवादित इस नाटक ने दर्शकों को अपने रोचक कथानक, आकर्षक अभिनय और सार्थक विषय-वस्तु से बांधे रखा। रंगमंच प्रेमियों, कलाकारों और अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. जोरा सिंह ने समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच का सार्थक उपयोग करने हेतु समूह को बधाई दी।

संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन

प्रबंधकों ने इस शाम को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, मीडिया, समर्थकों और दर्शकों का उनके शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। सुचेतक रंगमंच ने महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया।

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Karan Panchal23 July 2026 - 2:49 PM
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