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भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला T20, जिम्बाब्वे ने बनाए 125 रन, Team India को जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य

Karan Panchal23 July 2026 - 6:49 PM
2 minutes read
INDvsZIM
भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला T20, जिम्बाब्वे ने बनाए 125 रन, Team India को जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य

IND vs ZIM : भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए हैं। अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 126 रनों का लक्ष्य मिला है।

टॉस हारने के बाद जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। छोटे लक्ष्य के चलते टीम इंडिया के पास मुकाबला आसानी से अपने नाम करने का मौका है।

मयंक यादव की शानदार वापसी, गेंदबाजों ने दिखाया दम

करीब दो साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे मयंक यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं प्रिंस यादव ने भी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटके।

इसके अलावा शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को भी एक-एक सफलता मिली। अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे अशोक शर्मा को विकेट नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत का इंतजार

भारतीय टी20 टीम की कप्तानी संभाल रहे श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला खास है। कप्तान बनने के बाद अभी तक उनकी अगुवाई में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है।

इससे पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और इंग्लैंड दौरे पर भी टीम को शिकस्त मिली थी। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल कर अय्यर अपनी कप्तानी का खाता खोलना चाहेंगे।

भारत का पलड़ा भारी, लेकिन हरारे में जिम्बाब्वे मजबूत

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

खास बात यह है कि जिम्बाब्वे की तीनों जीत हरारे के मैदान पर ही आई हैं, जहां आज का मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम को लक्ष्य छोटा होने के बावजूद सतर्क रहना होगा।

भारत की पारी शुरू होने का इंतजार

जिम्बाब्वे की पारी समाप्त होने के बाद अब भारतीय बल्लेबाज 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे। उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि भारतीय टीम कितनी जल्दी लक्ष्य हासिल करती है और क्या श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पहली जीत दर्ज कर पाते हैं।

ये भी पढ़ें- Delhi Protest : PM मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, कनॉट प्लेस में बाजार बंद रखने की अपील

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Karan Panchal23 July 2026 - 6:49 PM
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