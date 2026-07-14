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भारत के खिलाफ इंग्लैंड का बड़ा दांव, 8 महीने बाद इस तेज गेंदबाज की हुई वापसी!

Karan Panchal14 July 2026 - 7:03 PM
2 minutes read
IND vs ENG
भारत के खिलाफ इंग्लैंड का बड़ा दांव, 8 महीने बाद इस तेज गेंदबाज की हुई वापसी!

IND vs ENG : भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को चोट से वापसी के बाद टीम में शामिल किया गया है। वह भारत के खिलाफ सीरीज के बाकी दो मुकाबलों में इंग्लैंड की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं।

30 वर्षीय कार्स पिछले कई महीनों से कलाई और कोहनी की चोट के कारण मैदान से दूर थे। हाल ही में उन्होंने डरहम की ओर से टी20 ब्लास्ट के कुछ मुकाबले खेलकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। इससे पहले चोट के कारण वह इंडियन प्रीमियर लीग में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। बताया जाता है कि अभ्यास सत्र के दौरान उनके दाहिने हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा।

आठ महीने बाद टीम में वापसी की राह

ब्रायडन कार्स ने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला इस साल की शुरुआत में खेला था, जबकि वनडे प्रारूप में वह नवंबर 2025 के बाद पहली बार टीम का हिस्सा बने हैं। लगभग आठ महीने बाद उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है।

30 मैचों में 34 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड

वनडे करियर में कार्स अब तक इंग्लैंड के लिए 30 मैचों में 34 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 40.44 रहा है। उनकी वापसी से इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है।

अनुभव और गति टीम के लिए उपयोगी

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के बाकी दो मुकाबले 16 जुलाई को कार्डिफ और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले जाएंगे। इंग्लैंड टीम को उम्मीद है कि कार्स का अनुभव और गति इन अहम मुकाबलों में टीम के लिए उपयोगी साबित होगी।

वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की स्क्वाड

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड के अपडेटेड स्क्वाड में कप्तान हैरी ब्रूक के अलावा जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, जो रूट, आदिल राशिद, सैम करन, बेन डकेट, गस एटकिंसन, विल जैक्स और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

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Karan Panchal14 July 2026 - 7:03 PM
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