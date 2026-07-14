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पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

Karan Panchal14 July 2026 - 1:48 PM
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Punjab News
पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रख्यात समाजसेवी एवं एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

स्पीकर संधवां ने कहा कि नंद किशोर गोयनका मानवता की सेवा के प्रति समर्पित एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने गोयनका की समाज कल्याण तथा गौ-सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

संधवां ने कहा, “गोयनका जी न केवल दूरदर्शी सोच के धनी थे, बल्कि समाज की उन्नति और अग्रोहा धाम के विकास के लिए भी एक प्रेरक शक्ति थे। उनके निधन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बड़ी रिक्तता उत्पन्न हो गई है।”

स्पीकर ने डॉ. सुभाष चंद्र तथा एस्सेल परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

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Karan Panchal14 July 2026 - 1:48 PM
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