Uttar Pradeshराज्य

पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के बाहर किए तीन बम धमाके

Ajay Yadav13 July 2026 - 10:46 AM
1 minute read
Prayagraj News :
पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के बाहर किए तीन बम धमाके पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के बाहर किए तीन बम धमाके

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्नी के मायके चले जाने से नाराज एक युवक ने अपने ससुराल के बाहर बमबाजी कर दी. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

यह घटना करेली थाना क्षेत्र के जीटीबी नगर की है. पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में आरोपी अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचता है और घर के बाहर एक के बाद एक तीन बम फोड़कर मौके से फरार हो जाता है.

आठ साल पहले की थी शादी

जानकारी के मुताबिक, राजा नाम के युवक ने आठ साल पहले नजमा बेगम से घर से भागकर शादी की थी. कुछ समय बाद नजमा अपने मायके लौट आई. बताया जा रहा है कि राजा अपनी पत्नी के बारे में पूछने के लिए ससुराल पहुंचा था. इस दौरान उसकी नजमा की मां से कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

आरोप है कि विवाद के बाद राजा, उसका भाई बबलू और फैसल नाम का युवक घर के बाहर आए और नजमा के घर के बाहर लगातार तीन बम फोड़े. धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

सूचना मिलने पर करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

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Ajay Yadav13 July 2026 - 10:46 AM
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