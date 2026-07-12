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Viral Video : महिला ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बंदर ने आखिरी चाल से जीत ली बाजी

Karan Panchal12 July 2026 - 8:07 PM
2 minutes read
Viral Video
Viral Video : महिला ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बंदर ने आखिरी चाल से जीत ली बाजी

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक महिला और बंदर के बीच कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर ऐसी खींचतान होती है, जिसे देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो रहे हैं।

बंदर की नजर उसकी बोतल पर पड़ी

वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला किसी घूमने-फिरने वाली जगह पर हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आराम से चल रही होती है। तभी वहां मौजूद एक बंदर की नजर उसकी बोतल पर पड़ जाती है। कुछ ही पल बाद बंदर महिला के करीब पहुंचकर बोतल हासिल करने की कोशिश शुरू कर देता है।

बोतल को लेकर मजेदार खींचतान चली

महिला बोतल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रहती है, जबकि बंदर उसे छीनने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। दोनों के बीच कुछ देर तक बोतल को लेकर मजेदार खींचतान चलती है, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं।

बंदर करता है कई तरह की हरकतें

वीडियो में यह भी नजर आता है कि बोतल पाने की कोशिश में बंदर कई तरह की हरकतें करता है, लेकिन महिला भी हार नहीं मानती और अपनी ड्रिंक बचाने में जुटी रहती है। कुछ देर बाद बंदर पीछे हट जाता है और महिला को लगता है कि मामला खत्म हो गया है।

Video देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DaaX0SThA7B/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

वीडियो को और भी मजेदार बना दिया

हालांकि, कहानी में असली मोड़ इसके बाद आता है। जैसे ही महिला आगे बढ़ती है, बंदर अचानक तेजी से वापस आता है और एक झटके में उसके हाथ से बोतल लेकर वहां से भाग निकलता है। बंदर की इस चालाकी ने वीडियो को और भी मजेदार बना दिया है।

इंटरनेट का सबसे मजेदार वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे इंटरनेट का सबसे मजेदार वीडियो बता रहे हैं।

Disclaimer : इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- ‘‘आप’’ का सुंदरकांड पाठ और हनुमान आरती के साथ देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन शुरू, राम भक्तों ने राम मंदिर के डकैतों को फांसी दिलाने की ली शपथ

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Karan Panchal12 July 2026 - 8:07 PM
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