Foreign Tourist : विदेशी पर्यटक अक्सर भारत की सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन इतिहास और लोगों के आतिथ्य से प्रभावित होते हैं। योग, आयुर्वेद, ताजमहल, राजस्थान के महल, गोवा के समुद्र तट और हिमालय की खूबसूरती के साथ-साथ भारतीयों का मददगार और मिलनसार व्यवहार भी विदेशियों को काफी पसंद आता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में एक पोलिश महिला के साथ सामने आया, जिसने भारतीयों की ईमानदारी और व्यवहार की सराहना की।

चार दिन बाद उसी दुकान पर दोबारा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पोलिश महिला डोमिनिका पटलास कालरा ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वह एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर गई थीं, लेकिन उन्हें बैग में रखना भूल गईं और दवाइयां दुकान पर ही छोड़ आईं। इसके बाद वह चार दिन बाद उसी दुकान पर दोबारा पहुंचीं।

तुरंत पहचाना और उन्हें लौटा दिया

डोमिनिका के अनुसार, जब उन्होंने दुकान पर दवाइयों के बारे में पूछा तो दुकानदार ने तुरंत पहचान लिया और उनका पैकेट सुरक्षित रूप से उन्हें लौटा दिया। इस पर वह काफी हैरान और खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े और भीड़भाड़ वाले देश में चार दिन बाद भी उनकी दवाइयां सुरक्षित मिलना उनके लिए चौंकाने वाला अनुभव था।

भारत का व्यवहार बहुत पसंद आया

वीडियो में डोमिनिका यह कहते हुए भी दिखीं कि उन्हें भारत का यह व्यवहार बहुत पसंद आया और यह अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी इस घटना को साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों की ईमानदारी और मददगार स्वभाव की तारीफ की।

Video देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DZ4-yRqAiyD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी कई प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने कहा कि यह भारत में आम बात है, जहां लोग अक्सर एक-दूसरे की मदद करते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं। कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय दुकानदारों या आम लोगों ने जरूरत के समय उनकी मदद की।

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भारत में केवल संस्कृति और परंपराएं ही नहीं, बल्कि लोगों का व्यवहार भी विदेशी पर्यटकों को गहराई से प्रभावित करता है।

Disclaimer- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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