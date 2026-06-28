France Heatwave : यूरोप इन दिनों भीषण और रिकॉर्डतोड़ हीटवेव की चपेट में है। कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फ्रांस में 24 जून से 27 जून के बीच करीब 1,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें अधिकतर बुजुर्ग शामिल हैं और ज्यादातर मौतें घरों के अंदर हुई हैं। पेरिस और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखा गया है।

16 देशों में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे

जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड समेत लगभग 16 देशों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जबकि जर्मनी में 41 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। डेनमार्क जैसे ठंडे देश में भी 37 डिग्री तक गर्मी दर्ज की गई, जो वहां के इतिहास में सबसे ज्यादा है।

गर्मी के कारण हजारों स्कूल बंद

ब्रिटेन में लगातार तीन दिन तक रेड वार्निंग जारी करनी पड़ी और कई इलाकों में तापमान 36 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। वहां बिजली की मांग पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा हो गई है। गर्मी के कारण 1,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े हैं और रेलवे ट्रैक के फैलने से ट्रेनों की रफ्तार भी सीमित करनी पड़ी है।

तेज गर्मी के कारण हाईवे बंद

स्पेन में भीषण गर्मी के साथ-साथ जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। वहीं जर्मनी में तेज गर्मी के कारण सड़कें पिघलने और हाईवे बंद करने जैसी स्थिति बन गई है।

हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित

फ्रांस में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को दिन के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है।

ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चेतावनी

स्विट्जरलैंड में भी तापमान 38 डिग्री के करीब पहुंच गया है और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चेतावनी दी गई है। वहीं पोलैंड और पुर्तगाल में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और वहां भी हीटवेव का असर लगातार बढ़ रहा है।

कई देशों ने आपातकालीन कदम उठाए

वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप में तापमान दुनिया के औसत से तेज गति से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ऐसी हीटवेव और अधिक गंभीर और लंबी हो सकती हैं। इस स्थिति को देखते हुए कई देशों ने स्वास्थ्य अलर्ट और आपातकालीन कदम लागू किए हैं।

ये भी पढ़ें- UPSC ने निकाली बंपर भर्तियां! केंद्र सरकार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप