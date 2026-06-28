Haryana

नहर में नहाने गया 11वीं का छात्र डूबा, मामा के पास आया था छुट्टियां मनाने

Karan Panchal28 June 2026 - 6:57 PM
1 minute read
Haryana News
नहर में नहाने गया 11वीं का छात्र डूबा, मामा के पास आया था छुट्टियां मनाने

Haryana News : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर में नहाने गया 11वीं कक्षा का छात्र डूब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF की टीम तुरंत पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार, डूबने वाले छात्र की पहचान 18 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मानपुर बसोली गांव का रहने वाला था। रोहित हाल ही में 10वीं पास करने के बाद अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियों में कुरुक्षेत्र आया हुआ था।

नए कपड़े खरीदने बाजार आया था

बताया जा रहा है कि रोहित अपने मामा के साथ नए कपड़े खरीदने बाजार आया था। लौटते समय रास्ते में बच्चों को नहर में नहाते देख वह भी नहाने की जिद करने लगा। इसके बाद वह मिर्जापुर पुल के पास नहर में उतर गया। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव के कारण डूब गया।

सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम

रोहित के मामा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके और रोहित पानी में बह गया। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों की मदद से नहर में कई जगह तलाश की गई, लेकिन देर शाम तक रोहित का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। सर्च अभियान लगातार जारी है।

इस हादसे के बाद परिवार में गहरा दुख है। परिजन और स्थानीय लोग नहर किनारे मौजूद हैं और सभी रोहित के मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

ये भी पढ़ें- गुरुद्वारे में अचानक हंगामा! निहंग बाबा पर हमले की कोशिश से मचा बवाल, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 June 2026 - 6:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरियाणवी डांसर ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी, कहा- अकेली होती तो…, युवक बोले- हमारी टोन ही ऐसी

हरियाणवी डांसर ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी, कहा- अकेली होती तो…, युवक बोले- हमारी टोन ही ऐसी

26 June 2026 - 3:36 PM
Photo of सोनीपत में ACB की बड़ी कार्रवाई, DC ऑफिस का क्लर्क 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

सोनीपत में ACB की बड़ी कार्रवाई, DC ऑफिस का क्लर्क 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

23 June 2026 - 2:00 PM
Photo of हिसार के सरसौद टोल प्लाजा पर विवाद के बाद मैनेजर की मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

हिसार के सरसौद टोल प्लाजा पर विवाद के बाद मैनेजर की मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

23 June 2026 - 12:29 PM
Photo of यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

21 June 2026 - 7:08 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Photo of रोहतक में विदेशी हथियार सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़, युवक गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर पड़ा भारी

रोहतक में विदेशी हथियार सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़, युवक गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर पड़ा भारी

19 June 2026 - 4:13 PM
Photo of हरियाणा में मौसम का यू-टर्न! बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने बढ़ाई हलचल, 23 जून तक मौसम का अलर्ट

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न! बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने बढ़ाई हलचल, 23 जून तक मौसम का अलर्ट

18 June 2026 - 6:44 PM
Photo of चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

18 June 2026 - 1:23 PM
Photo of हरियाणा के 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल हुआ सिख गुरुओं का इतिहास, सीएम सैनी ने निभाया वादा

हरियाणा के 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल हुआ सिख गुरुओं का इतिहास, सीएम सैनी ने निभाया वादा

11 June 2026 - 5:21 PM
Photo of CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

9 June 2026 - 1:08 PM
Back to top button