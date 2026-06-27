UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में सरकार बनाने का संकल्प जताया है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अयोध्या को ऐसी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव मिल सके.

अखिलेश के बयान से सियासी हलचल तेज

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि अयोध्या के धार्मिक महत्व और आस्था को ध्यान में रखते हुए इसे ‘सियाराम-धाम’ के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा. साथ ही उन्होंने अयोध्यावासियों के परंपरागत गौरव और अधिकारों को फिर से स्थापित करने की बात भी कही.

हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर ‘अयोध्या’ को एक ऐसी अनुपम-अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, जहाँ विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे।



प्रभु के आशीर्वाद के साथ, हम अयोध्या के सनातन मान को… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 27, 2026

अखिलेश यादव का यह बयान उस समय आया है, जब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. इस घोषणा के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

राम मंदिर मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा

वहीं, राम मंदिर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील भी की है.

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