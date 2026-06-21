Haryana

यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Karan Panchal21 June 2026 - 7:08 PM
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Haryana Police
यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Haryana Police : हरियाणा के यमुनानगर शहर में एक 15 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना दुर्गा नगर इलाके की है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अपने घर में मृत पाई गई। घटना के समय वह घर पर अकेली थी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय जब उसकी मां काम से वापस घर लौटी तो उन्होंने बेटी को कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद परिवार और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

मृतका की पहचान आयूषी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस परिजनों, परिचितों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

सुबह घर के लिए बनाया था खाना

परिवार के अनुसार, घटना वाले दिन सुबह तक आयूषी का व्यवहार सामान्य था। उसने घर के लिए खाना भी बनाया था और परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य रूप से बातचीत की थी। परिजनों का कहना है कि उन्हें उसके किसी मानसिक तनाव या परेशानी की जानकारी नहीं थी।

पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच

स्थानीय लोगों के मुताबिक, छात्रा सुबह मंदिर भी गई थी और उसके बाद घर लौटी थी। दोपहर में घर पर अकेले रहने के दौरान यह घटना हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

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Karan Panchal21 June 2026 - 7:08 PM
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