स्वास्थ्य

दालचीनी, मेथी और हल्दी का मिश्रण, जानें सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये नेचुरल कॉम्बिनेशन

Karan Panchal31 July 2026 - 5:57 PM
2 minutes read
Healthy Lifestyle
दालचीनी, मेथी और हल्दी का मिश्रण, जानें सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये नेचुरल कॉम्बिनेशन

Healthy Lifestyle : भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई मसाले सिर्फ खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। दालचीनी, मेथी और हल्दी ऐसा ही एक मिश्रण है, जिसे पारंपरिक तौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इन तीनों मसालों में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार

दालचीनी, मेथी और हल्दी का मिश्रण डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। दालचीनी शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में मदद कर सकती है। वहीं, मेथी के बीज में मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करने के साथ ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है।

पाचन तंत्र को रखता है बेहतर

गैस, पेट फूलना, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में यह मिश्रण राहत पहुंचा सकता है। मेथी में मौजूद फाइबर पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं, हल्दी और दालचीनी पाचन एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिससे भोजन को पचाने में आसानी होती है।

जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत

बढ़ती उम्र के साथ कई लोगों को जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होने लगती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। दालचीनी और मेथी के साथ इसका सेवन शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने और मांसपेशियों व जोड़ों की परेशानी में राहत देने में मदद कर सकता है।

वजन घटाने में सहायक

वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह मिश्रण उपयोगी हो सकता है। मेथी का फाइबर लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद करता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है। वहीं, दालचीनी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकती है, जिससे वजन प्रबंधन में सहायता मिलती है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

दालचीनी, मेथी और हल्दी का सेवन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। इससे रक्त संचार बेहतर रहता है और हृदय से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायता मिल सकती है।

कैसे करें सेवन

दालचीनी, मेथी और हल्दी को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। आमतौर पर इसे सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि, किसी भी स्वास्थ्य समस्या, खासकर डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारी में इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।

Disclaimer : इस आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स केवल आम जानकारी के लिए हैं। सेहत से जुड़े किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने अथवा अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हिंदी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत, बुमराह की वापसी तय, श्रीलंका दौरे से पहले खत्म हुई चिंता

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Karan Panchal31 July 2026 - 5:57 PM
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