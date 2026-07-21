Mental Health : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन और भविष्य को लेकर चिंता मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव केवल मूड को प्रभावित नहीं करता, बल्कि दिमाग की कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

सीनियर मनोचिकित्सक डॉ. गौरव गुप्ता (तुलसी हेल्थकेयर, गुरुग्राम) के अनुसार, तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। थोड़े समय के लिए ये हार्मोन शरीर को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका स्तर बढ़ा रहने से दिमाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।

याददाश्त और एकाग्रता पर पड़ता है असर

लगातार तनाव का सबसे ज्यादा प्रभाव सोचने, समझने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ सकता है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति छोटी-छोटी बातें भूलने लगता है, किसी काम पर फोकस करने में परेशानी महसूस कर सकता है और सही निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है।

बढ़ सकता है चिंता और अवसाद का खतरा

लंबे समय तक तनाव रहने से एंग्जायटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और भावनात्मक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा हो सकता है, बार-बार गुस्सा आ सकता है या लोगों से दूरी बनाने लग सकता है। इसका असर निजी जीवन और कामकाज दोनों पर पड़ सकता है।

नींद को भी प्रभावित करता है तनाव

तनाव का सीधा संबंध नींद से है। कई लोगों को तनाव के कारण रात में ठीक से नींद नहीं आती, बार-बार नींद खुलती है या सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होती है। पर्याप्त नींद न मिलने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता और तनाव की समस्या और बढ़ सकती है।

शरीर पर भी पड़ता है नकारात्मक प्रभाव

लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर पर भी असर पड़ सकता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं, पाचन से जुड़ी परेशानियां, सिरदर्द, माइग्रेन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है।

कब लेनी चाहिए विशेषज्ञ की सलाह

अगर दो हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक लगातार उदासी, जरूरत से ज्यादा चिंता, किसी काम में रुचि न रहना, नींद या भूख में बदलाव, गुस्सा बढ़ना या रोजमर्रा के कामों को करने में परेशानी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है।

तनाव कम करने के लिए अपनाएं ये आदतें

रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।

नियमित रूप से पैदल चलने की आदत डालें।

7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें।

योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं।

परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं।

अपनी भावनाओं को भरोसेमंद लोगों से साझा करें।

मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल करें।

संतुलित आहार लें और कैफीन, शराब व नशे से दूरी बनाएं।

काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें।

जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं तय करना और ‘ना’ कहना सीखें।

तनाव को समय रहते पहचानकर और सही आदतों को अपनाकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, हमलों में 100 अमेरिकी सैनिक घायल, कई देशों में बढ़ी चिंता, अमेरिका ने किए 9 शहरों पर हमले

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

