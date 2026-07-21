Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने तथा उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठा रही है।

जनकल्याणकारी योजना की व्यापक सफलता

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने पर 298 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं हर महीने लगभग 1.20 करोड़ मुफ्त बस यात्राओं का लाभ उठा रही हैं, जो इस प्रमुख जनकल्याणकारी योजना की व्यापक सफलता और लोकप्रियता का प्रमाण है।

लाखों महिला यात्रियों को मिली बड़ी राहत

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने वाली लाखों महिला यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सस्ता और सुगम बनाकर इस पहल ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है, जिससे वे नए रोजगार के अवसर तलाशने और पंजाब के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हुई हैं।

स्वतंत्रता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि यह मुफ्त यात्रा सुविधा सरकारी बसों में उपलब्ध है, जिससे पूरे राज्य में महिलाओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं की गतिशीलता, स्वतंत्रता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

भविष्य में जनहितैषी और प्रगतिशील फैसले

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ऐसे ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जहां प्रत्येक महिला सुरक्षित यात्रा कर सके, सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने तथा विकास का लाभ राज्य के प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए भविष्य में भी जनहितैषी और प्रगतिशील फैसले लेती रहेगी।

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