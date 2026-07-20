Punjab News : होशियारपुर के तलवाड़ा में ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ भजन संध्या के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार की मुफ्त ‘तीर्थ यात्रा’ योजना के बड़े विस्तार की घोषणा की। अगस्त माह से पंजाब सरकार खाटू श्याम जी-सालासर, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा शुरू करेगी। इन तीनों नए रूटों के लिए पंजीकरण अगस्त में खुलेगा, जिसके तहत सरकार डेढ़ लाख श्रद्धालुओं को ‘दर्शन’ कराने की तैयारी कर रही है।

अगस्त से शुरू होगा पंजीकरण, डेढ़ लाख श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार की मुफ्त ‘तीर्थ यात्रा’ योजना वर्तमान समय में श्रद्धालुओं को श्री दरबार साहिब और श्री आनंदपुर साहिब ले जाती है, जिसमें ए.सी. बसें, होटल, खाने और अन्य प्रबंधों का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। अब इस योजना का तीन नए रूटों के साथ विस्तार किया गया है। अब बसें सालासर जी-खाटू श्याम जी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए भी चलेंगी। इन तीनों नए रूटों के लिए पंजीकरण अगस्त में शुरू होगा और सरकार डेढ़ लाख श्रद्धालुओं को ‘दर्शन’ कराएगी।”

महिलाओं को अगस्त में एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का दावा

महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “जिन महिलाओं ने अपनी पंजीकरण पूरी होने के बावजूद अभी तक खातों में पैसे प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें 1 अगस्त को ₹3,000 मिलेंगे, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के पैसे एक साथ शामिल होंगे। एस.सी. समुदाय की महिलाओं को ₹4,500 मिलेंगे। पहली जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 32 लाख महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे और पहली अगस्त को 50 लाख से अधिक महिलाओं को यह लाभ मिलेगा।”

ईमानदार सरकार होने के कारण योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड: केजरीवाल

सरकार इन जन-पक्षीय योजनाओं के लिए फंड कैसे जुटा रही है, इस बारे में स्पष्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “सरकार के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। पंजाब के पिछले हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और पाँच साल पूरे करने के बाद यह सामने आता था कि उनकी पत्नियों और बच्चों ने पैसा लूटा है। लेकिन आज तक भगवंत मान, उनके परिवार या उनके किसी भी मंत्री पर एक रुपये का भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ना कभी हुआ है और ना कभी होगा।”

बिजली, स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को आर्थिक सहायता का जिक्र

आम आदमी पार्टी की सरकार के राज्य में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले पंजाब में लोगों के बिजली के बिल कई हजार रुपये आते थे। लेकिन पिछले चार सालों से लोगों को जीरो बिजली बिल आ रहे हैं। भगवंत मान सरकार ने हर परिवार को 10 लाख रुपये के कवर वाला स्वास्थ्य बीमा भी दिया है और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलने शुरू हो गए हैं।”

भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में भव्य मंदिर बनाने की घोषणा

अमृतसर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए ‘आप’ प्रमुख ने कहा, “अमृतसर भगवान वाल्मीकि मंदिर की धरती है, जहाँ रामायण लिखी गई थी, जहाँ माता सीता रहती थीं, जहाँ लव-कुश का जन्म हुआ था और जहाँ लव-कुश ने अश्वमेध घोड़ा रोका था। सरकार ने अब भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल की जगह पर माता सीता और लव-कुश को समर्पित विशाल और भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया है।”

धार्मिक स्थलों के विकास और भजन संध्या कार्यक्रमों पर जोर

प्रदेश भर में धार्मिक पहलों के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा, “पंजाब के सभी 22 शहरों में ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ जैसे भजन संध्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला के काली माता मंदिर को एक विशाल और भव्य मंदिर के रूप में विकसित करने के लिए ₹80 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद सभी को दर्शन के लिए जाना चाहिए। काली माता का आशीर्वाद लेने से सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।”

मुख्यमंत्री ने आयोजन में शामिल होकर जताया गौरव

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं इस पवित्र स्थान पर आकर इस पुनीत समारोह में हिस्सा लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। इस समागम में उपस्थित होना और मानवता, एकता एवं प्रेम का संदेश फैलाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे खुशी है कि आप सभी इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं।”

पंजाब की एकता और भाईचारे की परंपरा को बताया सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों का अपार प्यार और आशीर्वाद प्रदेश सरकार को और भी अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ उनकी सेवा करने का विश्वास दिलाते हैं। पंजाब एक ऐसी उपजाऊ धरती है जहाँ नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज अंकुरित हो सकता है। हमारे प्रदेश में एकता की भावना इतनी मजबूत है कि लोग हर त्योहार मिल-जुल कर मनाते हैं।”

सांप्रदायिक सद्भाव ही पंजाब की असली पहचान: मान

उन्होंने कहा, “पंजाब हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव की भावना रखने वाला प्रदेश रहा है। विभाजन फैलाने वाली ताकतें यहाँ कभी सफल नहीं हो सकतीं। चाहे आज का यह आयोजन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन हर धर्म के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पंजाब की असली भावना को दर्शाता है।”

टोल बंद, नौकरियां और मुफ्त बिजली सहित सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों की सुविधा को हमारी मुख्य प्राथमिकता रखते हुए, हमने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमने युवाओं को पारदर्शी तरीके से 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी हैं। आज पंजाब के 90% घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई मिल रही है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कई अन्य विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।”

सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का दावा

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमने नहरी सिंचाई प्रणाली को काफी मजबूत किया है और आज कृषि क्षेत्र के लिए नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं।”

‘मांवां-धियां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को सीधा लाभ

भगवंत सिंह मान ने बताया, “1 जुलाई से ‘मांवां-धियां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है और जो महिलाएँ पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र हैं। पंजाब की लगभग 97% महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा रही हैं और प्रदेश सरकार ने बजट में इसके लिए 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।”

बी.बी.एम.बी. अस्पताल को पीजीआई की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा

एक और बड़ी पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए बी.बी.एम.बी. अस्पताल को पी.जी.आई. चंडीगढ़ की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इस अस्पताल को पी.जी.आई. की तर्ज पर विकसित करना मेरा सपना है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम इस अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाएँगे और विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करेंगे। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक यह आधुनिक मशीनों और योग्य डॉक्टरों से सुसज्जित नहीं होती, तब तक यह अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती।

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