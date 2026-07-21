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पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान में 87 नशा तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav21 July 2026 - 9:35 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान में 87 नशा तस्कर गिरफ्तार

Punjab News : ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के छह महीने पूरे होने पर पंजाब पुलिस ने बताया कि अभियान की शुरुआत से अब तक पूरे राज्य में 96,964 छापेमारियां की गई हैं तथा गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों सहित कुल 50,930 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा यह निर्णायक अभियान 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

23,527 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के कब्जे से 913 हथियार, 2,475 जीवित कारतूस, 293 मैगजीन, 229 धारदार हथियार तथा 15 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, उन्होंने बताया कि अब तक 23,527 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की गई है, जबकि 18,367 व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, उन्होंने आगे कहा कि अभियान शुरू होने से अब तक पुलिस टीमों ने 1,386 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है.

10 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया

अभियान के 181वें दिन पुलिस टीमों ने 590 स्थानों पर छापेमारी कर 414 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि 231 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की गई और 10 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को गिरफ्तार किया गया. विशेष डीजीपी ने कहा कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान इसी जोश और दृढ़ता के साथ आगे भी जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों और गैंगस्टरां के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी साझा कर सकते हैं.

87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया

इस बीच, पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ अपने अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 506वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए आज 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 673 ग्राम हेरोइन, 1,200 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 9,170 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. इसके साथ ही पिछले 506 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 73,988 हो गई है.

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 18 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया.

ये भी पढ़ें – दून फिल्म स्कूल में भारत–ब्राज़ील फिल्म एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2026 का भव्य शुभारंभ

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Ajay Yadav21 July 2026 - 9:35 AM
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