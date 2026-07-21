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21 जुलाई के पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आपके शहर में क्या है कीमत

Ajay Yadav21 July 2026 - 8:03 AM
2 minutes read
Petrol Diesel Price Today :
21 जुलाई के पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आपके शहर में क्या है भाव

Petrol Diesel Price Today : अगर आप आज गाड़ी लेकर घर से निकलने वाले हैं, तो एक बार पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जरूर देख लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 21 जुलाई के लिए ईंधन की नई कीमतें जारी कर दी हैं. अच्छी बात ये है कि आज भी आम लोगों को राहत मिली है और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर शहर में एक ही कीमत होगी. अलग-अलग राज्यों में लगने वाले वैट और स्थानीय टैक्स की वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट अलग-अलग बने हुए हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में ईंधन की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

देश की तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और राज्यों के टैक्स को ध्यान में रखकर ये कीमतें तय की जाती हैं. इसलिए कई बार बिना किसी बड़े बदलाव के भी अलग-अलग शहरों में रेट अलग दिखाई देते हैं.

अगर आप अपने शहर का ताजा रेट जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या SMS सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको घर बैठे ही अपने इलाके में पेट्रोल और डीजल की सटीक कीमत पता चल जाएगी.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने 21 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है. हालांकि, देश के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल एक ही कीमत पर नहीं मिलते हैं.

पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्यों में लगने वाले वैट (VAT) और स्थानीय टैक्स के आधार पर तय होती हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत अलग-अलग शहरों में ईंधन के दाम अलग-अलग देखने को मिलते हैं.

रोज सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं रेट

देश की तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट करती हैं. कीमतें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को ध्यान में रखा जाता है. इसी कारण कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव नहीं होने के बावजूद अलग-अलग शहरों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के रेट कैसे जानें?

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या उनकी एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकते हैं. इसके जरिए आप घर बैठे अपने इलाके में ईंधन की सटीक कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें – दून फिल्म स्कूल में भारत–ब्राज़ील फिल्म एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2026 का भव्य शुभारंभ

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Ajay Yadav21 July 2026 - 8:03 AM
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