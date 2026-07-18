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आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में रेट

Ajay Yadav18 July 2026 - 11:44 AM
1 minute read
LPG Cylinder Price Today :
आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में रेट

LPG Cylinder Price Today : देशभर के करोड़ों LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. 18 जुलाई 2026 को घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में तय की गई कीमतों को ही लागू रखा है.

वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जुलाई को कटौती की गई थी. इसके बाद से कमर्शियल सिलेंडर उसी कीमत पर उपलब्ध हैं और फिलहाल इनमें भी कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा

आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं की नजर अगले मासिक संशोधन पर बनी हुई है.

अगर आप अपने शहर में घरेलू या कमर्शियल LPG सिलेंडर की मौजूदा कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और HP गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और रिफिल की सुविधा भी उपलब्ध है.

घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम

उपभोक्ताओं को मिली राहत

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है. यदि वैश्विक कीमतों में बड़ा बदलाव होता है, तो अगले मासिक संशोधन के दौरान घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

फिलहाल 18 जुलाई 2026 तक घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है.

ये भी पढ़ें- गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में कई खुलासे

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Ajay Yadav18 July 2026 - 11:44 AM
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