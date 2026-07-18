विदेश

US की लगातार 7वीं रात बमबारी, MQ-9 ड्रोन तबाह होने का दावा, होर्मुज से बहरीन तक धमाकों की खबर

Ajay Yadav18 July 2026 - 10:20 AM
1 minute read
America Iran Conflict :
US की लगातार 7वीं रात बमबारी, MQ-9 ड्रोन तबाह होने का दावा, होर्मुज से बहरीन तक धमाकों की खबर

America Iran Conflict : अमेरिका- ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है. अमेरिकी सेना ने लगातार सातवीं रात ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है. यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की जा रही है.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ने पर ईरान के अहम ठिकानों पर हमले और तेज किए जा सकते हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि जमीनी सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला हुआ है.

IRGC ने किया बड़ा दावा

वहीं, ईरान ने दावा किया है कि उसने बुशेहर के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है. ईरानी मीडिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार, करीब 3.4 करोड़ डॉलर कीमत वाला यह ड्रोन कुछ ही पलों में नष्ट कर दिया गया. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

अमेरिकी हमले जारी रहे तो होगा जवाब

ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसिन रजाई ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले कुछ और दिनों तक जारी रहे तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाबी सैन्य अभियान शुरू करेगा. ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि जिन देशों की जमीन या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, वहां मौजूद अमेरिकी कंपनियां भी निशाने पर हो सकती हैं.

दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी

ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में दो तेल टैंकरों में विस्फोट के बाद आग लग गई. इसके अलावा कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों का भी दावा किया गया है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

यज्द, फार्स और खुजेस्तान प्रांत के अहवाज शहर में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं. इससे साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब और गंभीर होता जा रहा है.

ये भी पढ़ें- गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में कई खुलासे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 July 2026 - 10:20 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, भारत के चाबहार पोर्ट को भी पहुंचा नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला

ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, भारत के चाबहार पोर्ट को भी पहुंचा नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला

17 July 2026 - 1:28 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, चीन ने चुराया 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा, FBI-CIA को दिए जांच के निर्देश

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, चीन ने चुराया 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा, FBI-CIA को दिए जांच के निर्देश

17 July 2026 - 8:25 AM
Photo of कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल-ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल-ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स

16 July 2026 - 11:29 AM
Photo of अमेरिका-ईरान के बीच सैन्य संघर्ष तेज, हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से पश्चिम एशिया में बढ़ा युद्ध का खतरा

अमेरिका-ईरान के बीच सैन्य संघर्ष तेज, हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से पश्चिम एशिया में बढ़ा युद्ध का खतरा

16 July 2026 - 8:59 AM
Photo of ईरान में क्या होने वाला है? तेहरान के ऊपर दिखे अमेरिकी सैन्य विमान

ईरान में क्या होने वाला है? तेहरान के ऊपर दिखे अमेरिकी सैन्य विमान

16 July 2026 - 8:01 AM
Photo of भारत-चीन समेत इन देशों पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, 100% टैरिफ लगाने की तैयारी, ये बड़ी वजह आई सामने

भारत-चीन समेत इन देशों पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, 100% टैरिफ लगाने की तैयारी, ये बड़ी वजह आई सामने

15 July 2026 - 6:32 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी – बातचीत नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई होगी तेज

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी – बातचीत नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई होगी तेज

15 July 2026 - 9:59 AM
Photo of स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमले के बाद भारत ने ईरान दूतावास के उप प्रमुख को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमले के बाद भारत ने ईरान दूतावास के उप प्रमुख को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध

14 July 2026 - 3:35 PM
Photo of ट्रंप का होर्मुज टोल बना दुनिया की टेंशन, क्या भारत पर भी पड़ेगा असर?

ट्रंप का होर्मुज टोल बना दुनिया की टेंशन, क्या भारत पर भी पड़ेगा असर?

14 July 2026 - 2:31 PM
Photo of होर्मुज पर ट्रंप के 20% शुल्क वाले बयान पर ईरान का तंज, विदेश मंत्री बोले- हम इससे ज्यादा न्यायसंगत

होर्मुज पर ट्रंप के 20% शुल्क वाले बयान पर ईरान का तंज, विदेश मंत्री बोले- हम इससे ज्यादा न्यायसंगत

14 July 2026 - 8:39 AM
Back to top button