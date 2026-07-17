धर्म

मंगलवार-शनिवार हनुमान पूजा में जनेऊ चढ़ाने का क्या है रहस्य? जान लें ये जरूरी बातें

Karan Panchal17 July 2026 - 6:52 PM
3 minutes read
Hanuman Ji Ko Janeu
मंगलवार-शनिवार हनुमान पूजा में जनेऊ चढ़ाने का क्या है रहस्य? जान लें ये जरूरी बातें

Hanuman Ji Ko Janeu : मंदिरों में पूजा के दौरान श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार फूल, सिंदूर, तेल, नारियल, प्रसाद और अन्य सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन जब बात भगवान हनुमान की पूजा की आती है तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या बजरंगबली को जनेऊ चढ़ाना उचित है या नहीं।

कुछ श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जरूरी नहीं मानते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है।

हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाने की क्या है मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं में हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना गया है। रामायण में उनका वर्णन वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान और विद्वान के रूप में मिलता है।

इसी वजह से कई पूजा परंपराओं में हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करने की मान्यता है। इसे श्रद्धा, सम्मान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।

हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जनेऊ चढ़ाना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। यदि कोई भक्त जनेऊ अर्पित नहीं करता है, तो भी सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है।

हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाने की सही विधि

अगर कोई भक्त हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करना चाहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
पूजा स्थान और भगवान की मूर्ति को स्वच्छ करें।
हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और प्रसाद अर्पित करें।
इसके बाद नया और साफ जनेऊ श्रद्धा के साथ चढ़ाएं।
पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है।

ध्यान रखें कि जनेऊ साफ और नया होना चाहिए। टूटा हुआ या पहले इस्तेमाल किया हुआ जनेऊ अर्पित नहीं करना चाहिए।

पूजा में किन बातों का रखें ध्यान?

हनुमान जी की पूजा में केवल बाहरी सामग्री ही नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और पवित्र भावना को भी महत्व दिया जाता है। जनेऊ चढ़ाते समय किसी दिखावे की भावना नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा मंदिर और परिवार की परंपराओं का सम्मान करना भी जरूरी माना जाता है। अगर किसी मंदिर में जनेऊ चढ़ाने की परंपरा नहीं है तो वहां के नियमों का पालन करना बेहतर होता है।

क्या जनेऊ चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल कोई एक पूजा सामग्री अर्पित करने से हर इच्छा पूरी होने की गारंटी नहीं मानी जाती। पूजा का मुख्य आधार श्रद्धा, अच्छे कर्म और नियमित साधना को माना गया है।

हनुमान जी का स्मरण, हनुमान चालीसा का पाठ और जीवन में सत्य, सेवा और अनुशासन का पालन करने से मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता है।

हनुमान जी को कौन-कौन सी चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है?

हनुमान जी की पूजा में कई चीजों को शुभ माना जाता है, जैसे:

सिंदूर
चमेली का तेल
लाल या नारंगी फूल
गुड़-चना
बूंदी या बेसन के लड्डू
नारियल
लाल ध्वजा

कुछ परंपराओं में तुलसी अर्पित करने की मान्यता भी है। इनके साथ श्रद्धा से जनेऊ अर्पित करना भी कई स्थानों पर शुभ माना जाता है।

अलग-अलग परंपराओं का सम्मान जरूरी

भारत में पूजा-पद्धतियां अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के अनुसार बदलती रहती हैं। कुछ जगहों पर हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाने की परंपरा है, जबकि कई स्थानों पर केवल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया जाता है।

इसलिए पूजा करते समय अपने परिवार की परंपरा, गुरु के निर्देश या स्थानीय मंदिर की मान्यता का पालन करना उचित माना जाता है। धार्मिक आस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण को माना गया है।

ये भी पढ़ें- समुद्री डाकू कहे जाने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, फिर ब्राजील पर ठोका 25% टैरिफ, जानें आखिर माजरा क्या है

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Karan Panchal17 July 2026 - 6:52 PM
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