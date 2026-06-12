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अलीगढ़ का धरणीधर सरोवर बना आस्था का केंद्र, अधिक मास में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Karan Panchal12 June 2026 - 7:17 PM
2 minutes read
Adhik Mas Mela
अलीगढ़ का धरणीधर सरोवर बना आस्था का केंद्र, अधिक मास में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Adhik Mas Mela : उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला इन दिनों धार्मिक आस्था और भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। उद्योग और शिक्षा के लिए पहचान रखने वाला यह क्षेत्र अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों के कारण भी विशेष महत्व रखता है। इनमें इगलास तहसील के बेसवा गांव स्थित धरणीधर सरोवर इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

पवित्र सरोवर में स्नान और परिक्रमा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धरणीधर सरोवर को पृथ्वी का नाभि केंद्र माना जाता है। अधिक मास के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान और परिक्रमा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है।

पृथ्वी की शांति के लिए किया यज्ञ

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, महर्षि विश्वामित्र ने इसी क्षेत्र में पृथ्वी की शांति के लिए यज्ञ किया था। कहा जाता है कि यज्ञ में बाधा डालने वाले असुरों का अंत भी इसी स्थान पर हुआ था। इसी कारण यह स्थल धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व रखता है।

रात के समय का दृश्य बेहद मनमोहक

धरणीधर सरोवर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसके विकास और सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। परिसर को आकर्षक रोशनी और अन्य सुविधाओं से सजाया गया है, जिससे शाम और रात के समय यहां का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है।

माता को कंधों पर बैठाकर सरोवर की परिक्रमा

मेले के दौरान कई प्रेरणादायक दृश्य भी देखने को मिले। ग्राम तेहरा मूंज के दो भाइयों ने अपनी सौ वर्ष से अधिक आयु की माता को कंधों पर बैठाकर सरोवर की परिक्रमा कराई। मां की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाई बारी-बारी से उन्हें कंधों पर उठाते रहे। इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया और सभी ने उनकी सराहना की।

बेटों ने पूरी की मां की इच्छा

बुजुर्ग महिला ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी इच्छा धरणीधर सरोवर की परिक्रमा करने की थी, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। बेटों ने उनकी इच्छा पूरी कर उन्हें विशेष आनंद का अनुभव कराया।

सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम

अधिक मास के दौरान यहां विशाल धार्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र

आस्था, पौराणिक महत्व और धार्मिक परंपराओं के कारण धरणीधर सरोवर आज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।

Disclaimer- यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि Hindi Khabar किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।

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Karan Panchal12 June 2026 - 7:17 PM
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