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सोने में निवेश को लेकर बदला नजरिया, विशेषज्ञ बोले- नई खरीदारी से बचें निवेशक, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal12 June 2026 - 6:53 PM
2 minutes read
Gold Investment
सोने में निवेश को लेकर बदला नजरिया, विशेषज्ञ बोले- नई खरीदारी से बचें निवेशक, डिटेल में पढ़ें

Gold Investment : एक समय सोने में निवेश के बड़े समर्थक रहे निवेश विशेषज्ञ मनीष बांथिया अब निवेशकों को इस कीमती धातु में नई पूंजी लगाने से सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा कीमतों पर सोना पहले जितना आकर्षक निवेश विकल्प नहीं रह गया है।

सोने में अतिरिक्त निवेश करना उचित नहीं

हाल ही में एक मीडिया बातचीत के दौरान बांथिया ने कहा कि वर्तमान वैल्यूएशन को देखते हुए सोने में अतिरिक्त निवेश करना उचित नहीं लगता। उनके अनुसार निवेश के प्रमुख विकल्पों- इक्विटी, डेट और गोल्ड- में फिलहाल सोना सबसे कम आकर्षक दिखाई देता है।

डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें

बांथिया का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जिन कारणों ने सोने की कीमतों को मजबूती दी थी, वे अब कमजोर पड़ने लगे हैं। पहले वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ने सोने को समर्थन दिया था। लेकिन अब बाजार में सोने को लेकर उत्साह काफी बढ़ चुका है और इसकी कीमतें उन सकारात्मक कारकों को काफी हद तक प्रतिबिंबित कर चुकी हैं।

निवेशकों ने ऊंची कीमतों पर मुनाफावसूली

उन्होंने यह भी बताया कि हालिया तेजी में केंद्रीय बैंकों की तुलना में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) और निवेशकों की सट्टा खरीदारी की बड़ी भूमिका रही है। उनके मुताबिक, कई संस्थागत निवेशकों ने ऊंची कीमतों पर मुनाफावसूली भी शुरू कर दी है, जिससे आगे की तेजी सीमित हो सकती है।

पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स

विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाले तीन से पांच वर्षों में सोना शेयर बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं दिख रहा। उनका सुझाव है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अधिक संतुलित और निवेश योग्य

बांथिया के अनुसार, डेट मार्केट इस समय आकर्षक यील्ड प्रदान कर रहा है, जबकि भारतीय शेयर बाजार में हाल के सुधार के बाद वैल्यूएशन पहले की तुलना में अधिक संतुलित और निवेश योग्य हो गए हैं। ऐसे में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इक्विटी और डेट का संतुलित मिश्रण बेहतर रणनीति साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या प्रमाणित निवेश विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। वित्तीय बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं और निवेश का निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए।

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Karan Panchal12 June 2026 - 6:53 PM
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