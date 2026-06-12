Sachin Tendulkar Video : क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लेने के बाद भी क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखा है। हाल ही में एक फ्लाइट में यात्रा करते समय उन्होंने परिवार के साथ हवाई जहाज के अंदर ही हल्के-फुल्के अंदाज में क्रिकेट खेला।

आउट करते हुए मजेदार वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया चंडोक उन्हें आउट करते हुए मजेदार पलों को कैद कर रही हैं। सचिन ने यह वीडियो अपने आधिकारिक हैंडल @sachin_rt से साझा किया।

सॉफ्ट बॉल या इम्प्रोवाइज्ड गेंद

वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन गलियारे में खड़े होकर बैटिंग पोजीशन लेते हैं। परिवार के सदस्यों ने सॉफ्ट बॉल या इम्प्रोवाइज्ड गेंद से खेल शुरू किया। वीडियो के कैप्शन में सचिन ने लिखा, “एल्टीट्यूड जो भी हो, एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए।

Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. 😄 pic.twitter.com/TPbsNUe2Op — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 12, 2026

सारा ने कैच किया बॉल

वीडियो में सारा उन्हें आउट करती हैं, तो सचिन कहते हैं, “मुझे आउट नहीं कर पाओगी। यदि मैं तिरछे बल्ले से खेलूं तो कुछ चांस है।” कुछ गेंदों के बाद सचिन बहू सानिया की गेंद पर सारा को कैच दे देते हैं और आउट हो जाते हैं। इसके बाद सभी हंसी-मजाक और हल्के-फुल्के पलों का आनंद लेते हैं।

उनके क्रिकेट और समर्पण की तारीफ

वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी जमकर आ रही हैं। कुछ ने लिखा कि सचिन भारत के सबसे विनम्र सुपरस्टारों में से हैं, जबकि अन्य ने उनके क्रिकेट और समर्पण की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, “आप क्रिकेट के सबसे महान राजदूत हैं।” कई प्रशंसकों ने अपने अनुभव और यादें साझा करते हुए कहा कि सचिन का क्रिकेट के प्रति जुनून और खेल के प्रति समर्पण उनके जीवन का हिस्सा है।

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