Punjab

पंजाब की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, आशीर्वाद योजना में 2,769 परिवारों को मिले 14.12 करोड़

Karan Panchal24 July 2026 - 7:01 PM
2 minutes read
Ashirwad Yojana
पंजाब की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, आशीर्वाद योजना में 2,769 परिवारों को मिले 14.12 करोड़

Ashirwad Yojana : सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2,769 पात्र लाभार्थियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹14.12 करोड़ की राशि जारी की है। यह वित्तीय सहायता पात्र परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह का खर्च सम्मानपूर्वक पूरा करने में मदद करेगी तथा उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी।

समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी लाभ उपलब्ध

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 19 जिलों के लाभार्थियों के 2,769 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर वित्तीय सहायता मिले, पंजाब सरकार ने ₹14.12 करोड़ जारी किए हैं, जो पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों में बरनाला से 85, बठिंडा से 61, फरीदकोट से 31, फिरोजपुर से 91, श्री फतेहगढ़ साहिब से 83, फाजिल्का से 347, गुरदासपुर से 401, होशियारपुर से 162, जालंधर से 17, लुधियाना से 151, मोगा से 73, श्री मुक्तसर साहिब से 105, पटियाला से 556, पठानकोट से 61, रूपनगर से 161, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से 108, एस.बी.एस. नगर से 65, संगरूर से 94 तथा मालेरकोटला से 117 लाभार्थी शामिल हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार कम आय वाले परिवारों की पात्र बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि आर्थिक तंगी उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर में बाधा न बने।

पात्र परिवार की बेटियां ले रही लाभ

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों अथवा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होता है।

परिवारों को सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और समान

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने दोहराया कि सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण, परिवारों को सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि “रंगला पंजाब” के निर्माण में कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।

ये भी पढ़ें- हिमाचल में लैंडस्लाइड से 13 की मौत, गाड़ी में सवार थे 15 लोग, गुजरात-UP समेत कई राज्यों में बाढ़ का कह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 July 2026 - 7:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1,149 करोड़ सीधे खातों में पहुंचे, जानिए DBT योजना का असर

पंजाब की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1,149 करोड़ सीधे खातों में पहुंचे, जानिए DBT योजना का असर

24 July 2026 - 5:26 PM
Photo of पंजाब में SC आयोग का बड़ा एक्शन, तीन मामलों में सुओ-मोटो नोटिस जारी

पंजाब में SC आयोग का बड़ा एक्शन, तीन मामलों में सुओ-मोटो नोटिस जारी

24 July 2026 - 3:08 PM
Photo of मान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2,150.73 करोड़ जारी किए, जरूरतमंदों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- डॉ. बलजीत कौर

मान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2,150.73 करोड़ जारी किए, जरूरतमंदों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- डॉ. बलजीत कौर

24 July 2026 - 2:24 PM
Photo of पंजाब सरकार बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

पंजाब सरकार बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

24 July 2026 - 1:45 PM
Photo of मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों का कैशलेस इलाज, पंजाब सरकार ने खर्च किए ₹20.22 करोड़

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों का कैशलेस इलाज, पंजाब सरकार ने खर्च किए ₹20.22 करोड़

24 July 2026 - 12:58 PM
Photo of खाद्य सुरक्षा के बाद अब पोषण सुरक्षा पर पंजाब का फोकस, भोपाल सम्मेलन में अहम फैसले

खाद्य सुरक्षा के बाद अब पोषण सुरक्षा पर पंजाब का फोकस, भोपाल सम्मेलन में अहम फैसले

24 July 2026 - 12:55 PM
Photo of पंजाब में किसानों के लिए बड़ी सौगात, 83.64 करोड़ की नहरी परियोजना से 25,872 एकड़ खेतों को मिलेगा पानी

पंजाब में किसानों के लिए बड़ी सौगात, 83.64 करोड़ की नहरी परियोजना से 25,872 एकड़ खेतों को मिलेगा पानी

24 July 2026 - 12:19 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी ने राज्य सूचना आयुक्त पंजाब का किया सम्मान

पंजाब यूनिवर्सिटी ने राज्य सूचना आयुक्त पंजाब का किया सम्मान

24 July 2026 - 11:42 AM
Photo of मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 5.12 लाख लोगों को मिला 914 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 5.12 लाख लोगों को मिला 914 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त कैशलेस इलाज

24 July 2026 - 11:20 AM
Photo of सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 आधुनिक पिस्तौल और 1 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 आधुनिक पिस्तौल और 1 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

24 July 2026 - 10:20 AM
Back to top button