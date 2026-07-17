Cricket News : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा जल्द ही वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं या फिर उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक रोहित शर्मा की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है और न ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है।

फिलहाल इतना तय है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलेंगे। लॉर्ड्स में होने वाले इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक खास उपलब्धि हासिल करेंगे। दोनों खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेंगे तो यह उनका साथ में 400वां इंटरनेशनल मुकाबला होगा।

इंग्लैंड सीरीज में नहीं चला रोहित का बल्ला

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज में अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया।

इन दोनों मैचों में रोहित शर्मा अपनी पुरानी आक्रामक शैली में नजर नहीं आए। पहले वनडे में उन्होंने 21 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में 47 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली।

इसी वजह से उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे रोहित का आखिरी मुकाबला हो सकता है, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रोहित-विराट की जोड़ी बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड

लॉर्ड्स वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होगा। दोनों खिलाड़ी भारत के लिए साथ खेलने वाले सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की जोड़ी बन जाएंगे।

रोहित और विराट अब तक 399 इंटरनेशनल मुकाबलों में एक साथ मैदान पर उतर चुके हैं। तीसरे वनडे में उतरते ही यह आंकड़ा 400 तक पहुंच जाएगा। भारतीय क्रिकेट इतिहास में इससे पहले किसी भी दो खिलाड़ियों ने साथ मिलकर इतने मुकाबले नहीं खेले हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम था, जिन्होंने भारत के लिए 391 मैच साथ खेले थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। वहीं, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की जोड़ी ने 369 मुकाबले साथ खेले थे।

दुनिया की सबसे सफल जोड़ियों में शामिल

अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ियों में शामिल है। हालांकि, श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड इससे काफी आगे है। दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साथ 550 मुकाबले खेले हैं।

फिलहाल रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर स्थिति साफ नहीं है। आने वाले मुकाबलों में उनके प्रदर्शन और चयन को लेकर ही आगे की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।

अब लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मैच है कि नहीं, इसको लेकर तो अभी पक्का नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय सा नजर आ रहा है कि रोहित और कोहली लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एक और इतिहास रच देंगे, जिसे पीछे छोड़ पाना किसी भी भारतीय जोड़ी के लिए आसान नहीं होने वाला।

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