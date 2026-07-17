Punjabराज्य

माँवां धियां सत्कार योजना से पंजाब में 68.9 लाख लोग जुड़े, लुधियाना में सबसे ज्यादा लाभार्थी

Ajay Yadav17 July 2026 - 12:01 PM
2 minutes read
Punjab News :
माँवां धियां सत्कार योजना से पंजाब में 68.9 लाख लोग जुड़े, लुधियाना में सबसे ज्यादा लाभार्थी

Punjab News : भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की माँवां धियां सत्कार योजना के तहत लुधियाना सबसे अधिक लाभार्थियों वाला जिला बनकर उभरा है. इस योजना के तहत जिले में 7.4 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है.

लुधियाना के बाद पटियाला में 5.3 लाख, अमृतसर में 4.9 लाख, जालंधर में 4.8 लाख, गुरदासपुर में 4.4 लाख और होशियारपुर में 4.2 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं. राज्य में सबसे कम रजिस्ट्रेशन मालेरकोटला जिले में दर्ज किया गया है, जहाँ 1.3 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं.

लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने की पहल

पूरे पंजाब में 14 जुलाई 2026 तक कुल 68.9 लाख लाभार्थियों का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे ज़िलों में अधिक रजिस्ट्रेशन के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अधिक आबादी, मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अधिक जागरूकता शामिल हैं, उन्होंने कहा, “योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी मिलकर काम कर रही है.”

बेटियों वाले परिवारों को मिल रही सहायता

अधिक रेजिस्ट्रेशनों के पीछे बड़ी जनसंख्या एक प्रमुख कारण है. इन जिलों में शहरी और ग्रामीण आबादी अधिक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अधिक है और पात्र परिवारों की संख्या भी अधिक है, जिससे लाभार्थियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है. लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहर रोजगार, शिक्षा और आजीविका के अवसरों के लिए आसपास के जिलों के लोगों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे यहाँ रहने वाली आबादी में वृद्धि होती है.

इन जिलों में परिवार ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, जिससे बेटियों वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है. जन्म पंजीकरण, आधार नामांकन, बैंक खातों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की बेहतर व्यवस्था ने भी अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में मदद की है.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर

जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ स्थानीय निकायों (लोकल बॉडीज) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया है. अधिकारियों ने आवेदनों के वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है. इसके विपरीत, मालेरकोटला जैसे कम आबादी वाले जिलों में लाभार्थियों की संख्या कम दर्ज की गई है. कम जनसंख्या और पात्र परिवारों की अपेक्षाकृत संख्या के कारण इन जिलों में पंजीकरण भी कम रहा है.

जिला-वार दर्ज किए गए लाभार्थी

क्रम संख्या ज़िला लाभार्थी (लाख में)

1 अमृतसर 4.9
2 बरनाला 1.6
3 बठिंडा 3.8
4 फ़रीदकोट 1.8
5 फ़तेहगढ़ साहिब 1.5
6 फ़ाज़िल्का 2.9
7 फ़िरोज़पुर 2.5
8 गुरदासपुर 4.4
9 होशियारपुर 4.2
10 जालंधर 4.8
11 कपूरथला 1.7
12 लुधियाना 7.4
13 मालेरकोटला 1.3
14 मानसा 2.4
15 मोगा 2.6
16 पठानकोट 1.8
17 पटियाला 5.3
18 रूपनगर 1.8
19 एस.ए.एस. नगर (मोहाली) 1.7
20 एस.बी.एस. नगर (नवांशहर) 1.6
21 संगरूर 3.6
22 श्री मुक्तसर साहिब 2.7
23 तरनतारन 2.6

कुल दर्ज किए गए लाभार्थी: 68.9 लाख

ये भी पढ़ें- शादी की बारात के लिए बुक कर सकते हैं पूरी ट्रेन या कोच, जानिए रेलवे की FTR सेवा का पूरा तरीका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 July 2026 - 12:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के युवाओं का जलवा, 3 महीने में 25 कैडेट बने सेना के अफसर बनने की राह पर

पंजाब के युवाओं का जलवा, 3 महीने में 25 कैडेट बने सेना के अफसर बनने की राह पर

17 July 2026 - 11:46 AM
Photo of डॉ. बलजीत कौर ने अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर्स एंड कोर्सेज के विद्यार्थियों से किया विशेष संवाद

डॉ. बलजीत कौर ने अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर्स एंड कोर्सेज के विद्यार्थियों से किया विशेष संवाद

17 July 2026 - 11:32 AM
Photo of पंजाब में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को मिले लाइसेंस, 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

पंजाब में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को मिले लाइसेंस, 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

17 July 2026 - 11:22 AM
Photo of मनरेगा कर्मचारियों की जायज़ मांगों का सहानुभूतिपूर्वक समाधान किया जाएगा- तरुनप्रीत सिंह सौंद

मनरेगा कर्मचारियों की जायज़ मांगों का सहानुभूतिपूर्वक समाधान किया जाएगा- तरुनप्रीत सिंह सौंद

17 July 2026 - 11:20 AM
Photo of E-20 पेट्रोल से वाहनों को हो रहा नुकसान, CM भगवंत मान ने लोगों से ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील

E-20 पेट्रोल से वाहनों को हो रहा नुकसान, CM भगवंत मान ने लोगों से ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील

17 July 2026 - 9:56 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 177वां दिन: पंजाब पुलिस की 600 स्थानों पर छापेमारी, 333 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 177वां दिन: पंजाब पुलिस की 600 स्थानों पर छापेमारी, 333 गिरफ्तार

17 July 2026 - 9:30 AM
Photo of 50,000 रुपये की रिश्वत लेते सहकारी सभा के इंस्पेक्टर को विजिलेंस ने रंगे हाथ काबू किया

50,000 रुपये की रिश्वत लेते सहकारी सभा के इंस्पेक्टर को विजिलेंस ने रंगे हाथ काबू किया

16 July 2026 - 8:00 PM
Photo of लालू के अंदाज में दिखे तेज प्रताप, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पहनावे पर कसा तंज

लालू के अंदाज में दिखे तेज प्रताप, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पहनावे पर कसा तंज

16 July 2026 - 3:05 PM
Photo of भगवान श्रीकृष्ण को लेकर मौलाना का विवादित बयान, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का किया दावा

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर मौलाना का विवादित बयान, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का किया दावा

16 July 2026 - 1:10 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा स्वास्थ्य कदम! मुख्यमंत्री सेहत योजना में 914 मरीजों को मिला कैशलेस स्ट्रोक इलाज

पंजाब सरकार का बड़ा स्वास्थ्य कदम! मुख्यमंत्री सेहत योजना में 914 मरीजों को मिला कैशलेस स्ट्रोक इलाज

16 July 2026 - 1:07 PM
Back to top button