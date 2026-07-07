INDvENG : भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। टी20 विश्व कप 2026 के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। भारतीय टीम ने इसके बाद चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसे एक भी जीत हासिल नहीं हुई है।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। अगर यह मैच पूरा होता तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थीं। अब टीम के सामने लगातार पांचवें टी20 मुकाबले में जीत दर्ज करने की चुनौती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ झेलनी पड़ी थी शिकस्त

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है, जब भारतीय टीम लगातार पांच मुकाबलों में बिना जीत के मैदान से लौटे। इससे पहले साल 2021 में टीम इंडिया लगातार चार टी20 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उस समय श्रीलंका के खिलाफ दो मुकाबलों में हार के बाद टी20 विश्व कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। कप्तानी संभालने के बाद टीम के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है और अब एक और हार से उनके नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं।

पहला मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द

सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलने के बाद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ भी लगातार दो मुकाबले हार चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ, जबकि अगले मुकाबले में भी टीम को सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

मुकाबले से पहले टीम का ऐलान किया

इंग्लैंड के खिलाफ आज का मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। मैच रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस साढ़े 9 बजे होगा। इसी दौरान दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन का खुलासा होगा। इंग्लैंड ने मुकाबले से पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है।

वापसी करना भारतीय टीम के लिए जरूरी

अब सभी की नजरें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर हैं। जीत के साथ वापसी करना भारतीय टीम के लिए जरूरी है, क्योंकि एक और हार सीरीज गंवाने के साथ-साथ लगातार हार के रिकॉर्ड को भी बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें- नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, वाहन चोर गैंग का खुलासा, चोरी की कार-बाइक और हथियार बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप