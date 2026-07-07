खेल

इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगी Team India, हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बड़ा सवाल

Karan Panchal7 July 2026 - 6:34 PM
2 minutes read
INDvENG
इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगी Team India, हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बड़ा सवाल

INDvENG : भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। टी20 विश्व कप 2026 के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। भारतीय टीम ने इसके बाद चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसे एक भी जीत हासिल नहीं हुई है।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। अगर यह मैच पूरा होता तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थीं। अब टीम के सामने लगातार पांचवें टी20 मुकाबले में जीत दर्ज करने की चुनौती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ झेलनी पड़ी थी शिकस्त

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है, जब भारतीय टीम लगातार पांच मुकाबलों में बिना जीत के मैदान से लौटे। इससे पहले साल 2021 में टीम इंडिया लगातार चार टी20 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उस समय श्रीलंका के खिलाफ दो मुकाबलों में हार के बाद टी20 विश्व कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। कप्तानी संभालने के बाद टीम के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है और अब एक और हार से उनके नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं।

पहला मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द

सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलने के बाद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ भी लगातार दो मुकाबले हार चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ, जबकि अगले मुकाबले में भी टीम को सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

मुकाबले से पहले टीम का ऐलान किया

इंग्लैंड के खिलाफ आज का मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। मैच रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस साढ़े 9 बजे होगा। इसी दौरान दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन का खुलासा होगा। इंग्लैंड ने मुकाबले से पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है।

वापसी करना भारतीय टीम के लिए जरूरी

अब सभी की नजरें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर हैं। जीत के साथ वापसी करना भारतीय टीम के लिए जरूरी है, क्योंकि एक और हार सीरीज गंवाने के साथ-साथ लगातार हार के रिकॉर्ड को भी बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें- नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, वाहन चोर गैंग का खुलासा, चोरी की कार-बाइक और हथियार बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 July 2026 - 6:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

5 July 2026 - 5:27 PM
Photo of भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

2 July 2026 - 4:29 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

30 June 2026 - 3:15 PM
Photo of महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

29 June 2026 - 2:48 PM
Photo of आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

28 June 2026 - 3:02 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

26 June 2026 - 4:51 PM
Photo of भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

25 June 2026 - 3:45 PM
Photo of आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

23 June 2026 - 2:25 PM
Photo of इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

21 June 2026 - 3:39 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Back to top button