Uttar Pradesh

नोएडा को मिलेगी जाम से बड़ी राहत, 700 करोड़ के एलिवेटेड रोड से 30 मिनट का सफर 10 मिनट में

Karan Panchal7 July 2026 - 3:33 PM
2 minutes read
Noida Development
नोएडा को मिलेगी जाम से बड़ी राहत, 700 करोड़ के एलिवेटेड रोड से 30 मिनट का सफर 10 मिनट में

Noida Development : नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नई बड़ी परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने एमपी-1 और एमपी-2 मार्ग को जोड़ने के लिए करीब छह किलोमीटर लंबे छह लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड रजनीगंधा अंडरपास के आगे से शुरू होकर सेक्टर-60 स्थित यूफ्लेक्स तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी

इस परियोजना के रूट को लेकर आइआइटी रुड़की ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने प्रस्तुतीकरण दिया, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब आइआइटी रुड़की इस मार्ग की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकरण को सौंपेगा। इसके बाद परियोजना की विस्तृत डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से आइआइटी रुड़की को करीब 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

परियोजनाओं के बजट और डिजाइन की जांच

खास बात यह है कि पहली बार नोएडा प्राधिकरण किसी निर्माण परियोजना के लिए आइआइटी रुड़की को कंसल्टेंट के तौर पर जिम्मेदारी दे रहा है। संस्थान एलिवेटेड रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बजट, डिजाइन और डीपीआर तैयार करने में सहयोग करेगा। इससे पहले आइआइटी रुड़की केवल प्राधिकरण की परियोजनाओं के बजट और डिजाइन की जांच करता रहा है।

दूरी तय करने में लग जाता है काफी समय

फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-3 के बीच आने-जाने वाले लोगों को कई प्रमुख चौराहों और रेड लाइट से होकर गुजरना पड़ता है। रजनीगंधा, सेक्टर-10, 21 का चौक, चौड़ा मोड़, सेक्टर-12 और सेक्टर-57 जैसे इलाकों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस वजह से कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है।

वाहन चालकों को रेड लाइट से मिलेगी राहत

एलिवेटेड रोड बनने के बाद वाहन चालकों को कई रेड लाइट से राहत मिलेगी और सफर का समय करीब 30 मिनट से घटकर लगभग 10 मिनट तक पहुंचने की उम्मीद है। यह मार्ग दक्षिण दिल्ली से डीएनडी होते हुए सेक्टर-57 तक आने-जाने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

आसपास लगने वाले जाम की समस्या

परियोजना के पूरा होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास की सोसायटियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के आसपास लगने वाले जाम की समस्या भी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें- हर बच्चे की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने ‘सेफ स्कूल वाहन’ अभियान किया तेज- डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 July 2026 - 3:33 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of UP में आज बदलेगा मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

UP में आज बदलेगा मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

7 July 2026 - 7:31 AM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जांच तेज, बैठक में हो सकती हैं 10 बड़ी बातें, महासचिव के भरोसे पर पहुंची चोट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जांच तेज, बैठक में हो सकती हैं 10 बड़ी बातें, महासचिव के भरोसे पर पहुंची चोट

6 July 2026 - 12:49 PM
Photo of राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

6 July 2026 - 9:24 AM
Photo of बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

5 July 2026 - 10:36 AM
Photo of नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

4 July 2026 - 9:18 PM
Photo of राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

4 July 2026 - 11:04 AM
Photo of काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

4 July 2026 - 10:29 AM
Photo of आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

4 July 2026 - 9:38 AM
Photo of UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

4 July 2026 - 8:48 AM
Photo of UP के एटा में दर्दनाक हादसा, सड़क के किनारे खड़ी रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत कई घायल

UP के एटा में दर्दनाक हादसा, सड़क के किनारे खड़ी रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत कई घायल

3 July 2026 - 9:11 AM
Back to top button