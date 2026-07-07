Gujaratराज्य

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

Ajay Yadav7 July 2026 - 12:05 PM
1 minute read
Ahmedabad Blast Case :
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

Ahmedabad Blast Case : वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा कायम रखी है. इसके साथ ही 11 दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा भी यथावत रहेगी. अदालत ने साफ कर दिया कि दोषियों को इस मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी.

हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया है. फैसले के अनुसार धमाकों में जान गंवाने वाले 56 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, जबकि 200 से अधिक घायलों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

अहमदाबाद-सूरत से बरामद हुए बम

आपको बता दें कि यह मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद में करीब 70 मिनट के भीतर 21 स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. जांच में सामने आया था कि बम साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाए गए थे. हमलावरों ने बसों, बाजारों और अस्पतालों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया था. धमाकों के बाद अहमदाबाद और सूरत से भी कई बम बरामद किए गए थे. इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी.

फांसी और उम्रकैद की सजा कायम

इस मामले में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया था और 35 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. करीब 14 साल तक चली सुनवाई के बाद फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि 28 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था. इसी फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 July 2026 - 12:05 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of वन विभाग के कर्मचारियों को पंजाब सरकार का भरोसा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लंबित मामलों के जल्द समाधान के निर्देश

वन विभाग के कर्मचारियों को पंजाब सरकार का भरोसा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लंबित मामलों के जल्द समाधान के निर्देश

7 July 2026 - 11:31 AM
Photo of दिल्ली में 650 करोड़ के कथित दवा घोटाले के विरोध में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन

दिल्ली में 650 करोड़ के कथित दवा घोटाले के विरोध में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन

7 July 2026 - 10:53 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 167वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 840 स्थानों पर छापेमारी, 564 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 167वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 840 स्थानों पर छापेमारी, 564 गिरफ्तार

7 July 2026 - 10:21 AM
Photo of जोधपुर में ACB का एक्शन, 40 हजार की रिश्वत लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार

जोधपुर में ACB का एक्शन, 40 हजार की रिश्वत लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार

7 July 2026 - 8:04 AM
Photo of UP में आज बदलेगा मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

UP में आज बदलेगा मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

7 July 2026 - 7:31 AM
Photo of बांकीपुर उपचुनाव: PK की उम्मीदवारी पर पप्पू यादव का हमला, बोले- बिहार के संघर्ष में क्या योगदान?

बांकीपुर उपचुनाव: PK की उम्मीदवारी पर पप्पू यादव का हमला, बोले- बिहार के संघर्ष में क्या योगदान?

6 July 2026 - 3:10 PM
Photo of पंजाब में एससी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू, आवेदन प्रक्रिया जारी

पंजाब में एससी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू, आवेदन प्रक्रिया जारी

6 July 2026 - 12:19 PM
Photo of पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को दे रही 11,000 रुपये पेंशन

पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को दे रही 11,000 रुपये पेंशन

6 July 2026 - 11:53 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 165वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 829 स्थानों पर छापेमारी, 570 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 165वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 829 स्थानों पर छापेमारी, 570 गिरफ्तार

6 July 2026 - 10:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 166वां दिन: पंजाब पुलिस की 704 स्थानों पर छापेमारी, 405 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 166वां दिन: पंजाब पुलिस की 704 स्थानों पर छापेमारी, 405 गिरफ्तार

6 July 2026 - 10:15 AM
Back to top button