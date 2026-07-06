Punjabराज्य

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 166वां दिन: पंजाब पुलिस की 704 स्थानों पर छापेमारी, 405 गिरफ्तार

Ajay Yadav6 July 2026 - 10:15 AM
1 minute read
Punjab News :
'गैंगस्टरों ते वार' का 166वां दिन: पंजाब पुलिस की 704 स्थानों पर छापेमारी, 405 गिरफ्तार

Punjab News : राज्य में चल रहे व्यापक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 166वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 704 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार ’ अभियान की शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिला पुलिस इकाइयाँ लगातार विशेष अभियान चला रही हैं.

405 व्यक्तियों की गिरफ्तारी

166 वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 405 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा दो अवैध हथियार भी बरामद किए. अभियान शुरू होने से अब तक कुल 44,102 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं.

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने 254 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की, जबकि अभियान के दौरान 11 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

पंजाब पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों, गैंगस्टरों तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पूरी गोपनीयता के साथ साझा करें, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके.

इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 491वें दिन भी नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 14.6 किलोग्राम हेरोइन, 600 ग्राम अफीम, 25 किलोग्राम भुक्की, 833 नशीली गोलियां तथा 13,380 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.
इस अभियान के अंतर्गत पिछले 491 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 71,864 हो गई है.

नशामुक्ति एवं पुनर्वास अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने पांच व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों में इलाज कराने के लिए भी प्रेरित किया.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 July 2026 - 10:15 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

6 July 2026 - 9:24 AM
Photo of प्रेमिका से मिलने आए युवक ने भाई को मारी गोली, छत से गिरकर युवक की मौत, युवती का भाई घायल

प्रेमिका से मिलने आए युवक ने भाई को मारी गोली, छत से गिरकर युवक की मौत, युवती का भाई घायल

6 July 2026 - 8:36 AM
Photo of दिल्ली-NCR में आज बारिश की संभावना, 50 किमी/घंटा तक चलेंगी तेज हवाएं

दिल्ली-NCR में आज बारिश की संभावना, 50 किमी/घंटा तक चलेंगी तेज हवाएं

6 July 2026 - 7:33 AM
Photo of कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने सीएम मान को घेरने के लिए बनाई ‘टीम ए, बी, सी’, उनके पास AAP सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं- बलतेज पन्नू

कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने सीएम मान को घेरने के लिए बनाई ‘टीम ए, बी, सी’, उनके पास AAP सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं- बलतेज पन्नू

5 July 2026 - 8:00 PM
Photo of पत्नी को घर ले जाने पहुंचा युवक, साले ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग, बचाने आई महिला की भी मौत

पत्नी को घर ले जाने पहुंचा युवक, साले ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग, बचाने आई महिला की भी मौत

5 July 2026 - 3:01 PM
Photo of पंजाब कैडर के IAS विपुल उज्ज्वल की मेहनत रंग लाई, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड जीता

पंजाब कैडर के IAS विपुल उज्ज्वल की मेहनत रंग लाई, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड जीता

5 July 2026 - 12:27 PM
Photo of बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

5 July 2026 - 10:36 AM
Photo of प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, रायपुर AIIMS में ली अंतिम सांस

प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, रायपुर AIIMS में ली अंतिम सांस

5 July 2026 - 9:01 AM
Photo of बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

5 July 2026 - 8:04 AM
Photo of नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

4 July 2026 - 9:18 PM
Back to top button