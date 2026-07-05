Punjab Politics : आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है और पंजाब और उसके लोगों की चिंताओं को दूर करने के बजाय, वह अंदरूनी सत्ता संघर्ष में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी के पूरे राजनीतिक दिवालियापन को सबके सामने ला दिया है। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को निशाना बनाने के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया, क्योंकि उनके पास आप सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कामों का कोई जवाब नहीं है।

पार्टियां पूरे तालमेल से काम कर रही

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब राज्य मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसका अपना मामला है, लेकिन यह पार्टी की बिना दिशा की बात दिखाती है। उन्होंने कहा, “हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, जबकि भाजपा नेता कांग्रेस के मामलों पर बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों पार्टियां पूरे तालमेल से काम कर रही हैं।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल असल में “टीम ए, बी, सी” बन चुके हैं, जिनका एकमात्र मकसद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को टारगेट करना है, क्योंकि उन्हें आप सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में कोई तोड़ नहीं है।

असली भाजपा लीडरशिप लगभग गायब

भाजपा पर तंज कसते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब में पार्टी असल में “कांग्रेस विंग” बन गई है। उन्होंने कहा, “आज भाजपा को लीड करने वाले ज़्यादातर चेहरे पुराने कांग्रेसी नेता हैं। असली भाजपा लीडरशिप लगभग गायब हो गई है, जबकि कई दूसरे कांग्रेसी नेता उनके साथ जुड़ने के लिए बेताब दिखते हैं।

विपक्षी पार्टियां एक साथ इसलिए आई…

सीनियर कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मीटिंग का ज़िक्र करते हुए, पन्नू ने कहा कि हालांकि रंधावा ने इसके लिए अलग वजह स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन हर कोई इस मुलाकात की राजनीतिक अहमियत समझता है। उन्होंने आगे कहा, “विपक्षी पार्टियां एक साथ इसलिए आई हैं क्योंकि वे आप सरकार के परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकतीं।

महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा पूरा

बलतेज पन्नू ने आगे कहा, “दशकों में पहली बार गांवों तक नहर का पानी पहुंचा है। 600 यूनिट फ्री बिजली मिलने से करीब 90 परसेंट घरों के बिजली बिल ज़ीरो आ रहे हैं। किसानों को दिन में बिना रुकावट बिजली और नहर का पानी मिल रहा है। आप सरकार ने 34 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जो आर्थिक मदद का वादा किया था, वो मिलनी शुरू हो गई है, जबकि बाकी एलिजिबल बेनिफिशियरी को 1 अगस्त से उनका बकाया मिलेगा।

पूरी पार्टी हाईकमान के निर्देशों का इंतज़ार

उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की के लिए कोई एजेंडा पेश करने के बजाय कांग्रेस नेता अपनी अंदरूनी लीडरशिप की लड़ाई में बिज़ी हैं। उन्होंने कहा, “एक दिन वे कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी मीटिंग के लिए दिल्ली में हैं, अगले दिन वे कहते हैं कि भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस नेताओं से मिलने आ रहे हैं। पूरी पार्टी हाईकमान के निर्देशों का इंतज़ार कर रही है, जबकि दूसरों को भाषण देने का नाटक कर रही है।”

अपमानजनक और भद्दी भाषा के लिए माफी

बलतेज पन्नू ने कांग्रेस नेताओं के दोहरे रवैये की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे बार-बार आप पर यह कहकर हमला करते थे कि पार्टी दिल्ली से चल रही है, लेकिन अब वे खुद हर फैसले के लिए अपने हाईकमान का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, “क्या वे अब इस मुद्दे पर आप के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक और भद्दी भाषा के लिए माफी मांगेंगे?”

उन्होंने चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले लगाए गए आरोपों का भी ज़िक्र किया और कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर निशाना साधने से पहले उन आरोपों पर स्पष्टीकरण दे।

विकास के लिए कोई विज़न या रोडमैप नहीं

पारंपरिक पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के पास पंजाब के विकास के लिए कोई विज़न या रोडमैप नहीं है। उन्होंने कहा, “उनके पास न तो कोई रोडमैप है, न कोई विज़न और न ही लोगों के लिए कोई प्लान। उनका एकमात्र एजेंडा भगवंत सिंह मान है। वे यह पचा नहीं पा रहे हैं कि आप सरकार ने वह कर दिखाया है जो ये पार्टियां दशकों से नहीं कर पाईं।

महिलाओं को फाइनेंशियल मदद मिले

बलतेज पन्नू ने कहा कि ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थीं कि पंजाब के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली मिले, किसानों को नहर का पानी मिले, 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज हो या महिलाओं को फाइनेंशियल मदद मिले। उन्होंने आगे कहा, “अगर 2022 में आप सरकार सत्ता में नहीं आती, तो ये पार्टियां पंजाब को पीछे धकेलती जारी रखतीं।”

कांग्रेस विंग में शामिल होने की तैयारी

अपने भाषण के आखिर में बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही राजनीतिक सौदेबाजी चल रही है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के कई नेता भाजपा के कांग्रेस विंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के लोग सब कुछ देख रहे हैं और इस मौकापरस्त राजनीति को नकार कर देंगे।

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