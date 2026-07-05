खेल

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

Karan Panchal5 July 2026 - 5:27 PM
1 minute read
Womens T20 World Cup
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

Womens T20 World Cup : आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और बिना कोई मैच गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया है।

हालांकि, फाइनल मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इंग्लैंड पर भारी रहा है। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें इससे पहले तीन बार भिड़ चुकी हैं और हर बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की है।

चौथी बार फाइनल में भिड़ंत

ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 2012 के फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। इसके बाद 2014 और फिर 2018 के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को मात देकर खिताब जीता। ऐसे में लगातार चौथी बार फाइनल में दोनों टीमों की भिड़ंत होने जा रही है और इंग्लैंड के सामने पुराने रिकॉर्ड को बदलने की चुनौती होगी।

अगर टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के कुल मुकाबलों की बात करें तो अब तक सात मैच खेले जा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया ने चार मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को दो जीत मिली हैं। एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था।

इंग्लैंड को घरेलू मैदान का फायदा

हालांकि आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन इंग्लैंड को घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है। इंग्लैंड ने अपने देश में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सभी 11 मुकाबले जीते हैं और अब तक उसे घरेलू सरजमीं पर हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

ऐसे में लॉर्ड्स में होने वाला यह फाइनल सिर्फ ट्रॉफी की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि इंग्लैंड के लिए पुराने रिकॉर्ड बदलने और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी बादशाहत बरकरार रखने की भी बड़ी परीक्षा होगी।

ये भी पढ़ें- ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 July 2026 - 5:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

2 July 2026 - 4:29 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

30 June 2026 - 3:15 PM
Photo of महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

29 June 2026 - 2:48 PM
Photo of आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

28 June 2026 - 3:02 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

26 June 2026 - 4:51 PM
Photo of भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

25 June 2026 - 3:45 PM
Photo of आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

23 June 2026 - 2:25 PM
Photo of इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

21 June 2026 - 3:39 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Photo of MLC 2026 में फाफ डु प्लेसी का धमाका, पहले ही मैच में लगाया शतक, 41 की उम्र में रचा इतिहास

MLC 2026 में फाफ डु प्लेसी का धमाका, पहले ही मैच में लगाया शतक, 41 की उम्र में रचा इतिहास

19 June 2026 - 5:43 PM
Back to top button