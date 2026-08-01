राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

Ajay Yadav1 August 2026 - 9:52 AM
1 minute read
Kulgam Terror Attack :
जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत

Kulgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. कुलगाम जिले में ईंट भट्ठे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला कर दिया. इस हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. पिछले 10 दिनों में यह दूसरी ऐसी घटना है, जिसमें आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार देर शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में स्थित एक ईंट भट्ठे पर आतंकियों ने मजदूरों पर गोलीबारी की. हमले में दो प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

घटना में दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे घायल मजदूर भूपिंदर को पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया. बाद में उसे श्रीनगर के सौरा स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि हमले में जान गंवाने वाले दोनों मजदूर 20 से 30 वर्ष की आयु के थे और छत्तीसगढ़ के निवासी थे. दोनों कुलगाम के ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे.

यह घटना 10 दिन से भी कम समय में हुई दूसरी टारगेट किलिंग है. इससे पहले अनंतनाग शहर में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इससे पहले वर्ष 2024 में भी जम्मू-कश्मीर में गैर-कश्मीरी लोगों पर कई हमले हुए थे. सात फरवरी 2024 को श्रीनगर के शहीद गंज इलाके में पंजाब के दो मजदूर अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह की आतंकवादी हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब कुलगाम की घटना के बाद एक बार फिर घाटी में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 August 2026 - 9:52 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

1 August 2026 - 8:20 AM
Photo of देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

31 July 2026 - 2:04 PM
Photo of PM मोदी के AI वीडियो पर बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर केस दर्ज

PM मोदी के AI वीडियो पर बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर केस दर्ज

31 July 2026 - 10:00 AM
Photo of अमित शाह या तो जवाब दें या…., बेकसूर बच्चों पर बरसाई लाठियां, नए बिल में कुछ भी नया नहीं- खड़गे

अमित शाह या तो जवाब दें या…., बेकसूर बच्चों पर बरसाई लाठियां, नए बिल में कुछ भी नया नहीं- खड़गे

30 July 2026 - 5:20 PM
Photo of PoK में उठी आवाज तो पाकिस्तान ने लगा दिया ‘दुश्मन’ का ठप्पा, ख्वाजा आसिफ के बयान पर मचा बवाल

PoK में उठी आवाज तो पाकिस्तान ने लगा दिया ‘दुश्मन’ का ठप्पा, ख्वाजा आसिफ के बयान पर मचा बवाल

29 July 2026 - 6:24 PM
Photo of जंतर मंतर के प्रदर्शन से घर लौट रहे दो बच्चों के साथ मारपीट करने वाले सत्यम पंडित को गिरफ्तार करे पुलिस- सौरभ भारद्वाज

जंतर मंतर के प्रदर्शन से घर लौट रहे दो बच्चों के साथ मारपीट करने वाले सत्यम पंडित को गिरफ्तार करे पुलिस- सौरभ भारद्वाज

28 July 2026 - 7:26 PM
Photo of अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, बोले- ‘जो राम मंदिर का चंदा नहीं बचा पाए, वे पेपर कैसे बचाएंगे’

अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, बोले- ‘जो राम मंदिर का चंदा नहीं बचा पाए, वे पेपर कैसे बचाएंगे’

28 July 2026 - 4:08 PM
Photo of प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर CJP का अल्टीमेटम, “मांगें नहीं मानीं तो फिर शुरू होगा आंदोलन”

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर CJP का अल्टीमेटम, “मांगें नहीं मानीं तो फिर शुरू होगा आंदोलन”

27 July 2026 - 7:20 PM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर कांग्रेस का तंज, बोली- ‘कहीं बीजेपी भारत रत्न न दे दे’

धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर कांग्रेस का तंज, बोली- ‘कहीं बीजेपी भारत रत्न न दे दे’

27 July 2026 - 2:32 PM
Photo of अमेरिका-ईरान तनाव थमते ही कच्चा तेल लुढ़का, ब्रेंट क्रूड में 5% की बड़ी गिरावट

अमेरिका-ईरान तनाव थमते ही कच्चा तेल लुढ़का, ब्रेंट क्रूड में 5% की बड़ी गिरावट

27 July 2026 - 8:31 AM
Back to top button