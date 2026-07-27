Protesters FIR Case : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर जल्द वापस नहीं ली गईं और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगा।

सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप

आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी का दावा

रांका ने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

CJP प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती है तो संगठन को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाएं, हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज न की जाए।

लिखित समझौते की प्रति सौंपने की मांग

आशुतोष रांका ने सरकार से मांग की कि प्रदर्शन को लेकर हुए लिखित समझौते की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए और तय समयसीमा के अनुसार सभी शर्तों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए।

बिहार प्रदर्शनों के बाद कार्रवाई पर विवाद

यह बयान बिहार में 22 और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के बाद सामने आया है। इन प्रदर्शनों के बाद दर्ज कानूनी मामलों को लेकर विवाद जारी है। वकीलों का दावा है कि राज्य के अलग-अलग थानों में करीब 200 लोग अब भी हिरासत में हैं। वहीं, CJP ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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